В Щёлкове в этом году установят 20 детских и спортивных площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
20 новых уличных спортивных и игровых комплексов будет установлено в Щёлкове в текущем году, в том числе 13 из них — на привычных жителям местах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тринадцать спортивных и детских площадок будут модернизированы: устаревшие и небезопасные комплексы там заменят на современные», — пояснили в администрации.Ещё пять площадок установят по губернаторской программе: они отличаются большой площадью — от 300 квадратных метров. На площадках, помимо игровых элементов, установят лавочки и урны, а также освещение и систему видеонаблюдения, подключённую к системе «Безопасный регион».
И две площадки будут установлены в рамках комплексного благоустройства дворов.
Адреса будущих площадок можно посмотреть по ссылке.
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