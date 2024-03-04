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Строительная готовность автомобильного тоннеля в Видном достигла 50%

04 марта 2024, 13:37
Фото: Виктория Селиванова

Фото: Виктория Селиванова

Автомобильный тоннель, который станет частью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), строят на Завидной улице в городе Видное, в настоящее время на объекте завершена половина всех работ. Об этом рассказал глава проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павел Воробьёв, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Сейчас завершены монолитные работы на восьмой и девятой секции туннеля, забетонировано 50% седьмой секции. Сейчас запланирована подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для дальнейших работ», — отметил Воробьёв.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.


Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, она будет проходить через пять подмосковных округов: Ленинский, Лыткарино. Балашиха, Раменский и Люберцы. Сейчас общая готовность объекта составляет около 25 процентов.

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#дорогимо
#строительство
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Подмосковные школьники могут принять участие в новом сезоне «Битва роботов»
04 марта 2024, 13:55

Фото: istockphoto / charles taylor

Подмосковных школьников и студентов приглашают принять участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на участие все желающие могут на Едином портале госуслуг до 10 марта включительно.

«С 2024 года соревнования будут проходить в 2 дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В состав команды любой возрастной категории могут входить от одного до пяти человек. В детской категории «Битва мини-роботов» будет отобрано до 32 команд. Возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см. В чемпионате робототехники взрослой категории отберут до 64 команд. Для участия необходимо иметь робот весом не более 110 кг и размерами до 150×150×200 см», — подчеркнули в министерстве.

Стоит, отметить, что регламент Международного чемпионата по битве роботов находится на Едином портале госуслуг.

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#возраст
#соревнования
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Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
Юрист Георгиева: надбавку к зарплате в марте можно получить за работу в праздник
04 марта 2024, 13:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне смогут получить повышенную зарплату при выходе на работу в праздничные дни в марте. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила юрист Алла Георгиева.
Для большого количества россиян эта рабочая неделя будет укороченной в связи с празднованием Международного женского дня, который в этом году выпал на пятницу.

При этом, несмотря на праздничные дни, сотрудники непрерывно действующих организаций продолжат трудиться. К ним, например, относятся работники сферы обслуживания населения, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Однако привлечь к труду могут и сотрудников, которые работают на пятидневке. Это возможно, если возникли заранее непредвиденные обстоятельства. Но для этого необходимо получить письменное согласие сотрудника, который должен выйти в свой рабочий день.

Согласно законодательству, работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сотрудников, работающих по дневным и часовым тарифным ставкам. Также, если специалист в эти дни отработал сверх месячной нормы времени, его занятость оплачивается по двойной ставке.

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#8 марта
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В этом году в Южном Бутово откроются два новых детских сада
04 марта 2024, 13:01

Фото: Виктория Селиванова

В этом году в микрорайоне Южное Бутово Ленинского городского округа откроются два новых детских сада. Об этом сообщил корреспондент.
Детский сад №4 на 225 мест уже на 95% готов и ведутся работы по покраске стен и нанесению декоративных элементов, а также завоз необходимого оборудования. Кроме этого, в параллель также строится дошкольное учреждение №3, где на сегодняшний день строительные работы находятся на стадии монолитных работ.

«Ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада №4 – июнь, а садик №3 примет малышей в декабре 2024 года. Развитие и модернизация системы образования — одно из ключевых направлений работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва», — поделился директор по строительству ГК ФСК Южное Бутово Александр Гуль.

Стоит отметить, что учреждения строятся в рамках развития инфраструктуры нового микрорайона Ленинского городского округа.

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#детский сад
#модернизация
#развитие
#подмосковье
#ленинский городской округ
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Опубликован график приёма граждан в правительстве Подмосковья в марте
04 марта 2024, 12:58

Фото: Фотобанк МО

График приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в марте текущего года опубликовали в регионе, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Кроме того, обнародован график приёма жителей региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Получить консультацию адвоката можно по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Право на бесплатную помощь юристов имеют только жители Московской области.
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону: 7 (498) 602-31-13.
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Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку
04 марта 2024, 12:32

Фото: Валерий Гореловский

Весенний паводок не застанет врасплох строителей автомобильного моста через Оку на 102-м км трассы М-2 в городском округе Серпухов, на этот случай разработан регламент. Об этом заявил глава отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Если уровень воды в реке поднимется до уровня высоких вод, мы знаем, что делать, у нас уже предусмотрены мероприятия», — рассказал Хохлов.
Он заверил, что ни подтопления объекта, ни приостановки работ не будет.

«Даже если уровень река разольётся, установленные в русле башенные краны обеспечат возможность работать выше уровня воды», — пояснил руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.

В настоящее время работы по капитальному ремонту автомоста идут в графике. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале будущего года.

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#строительство
#ремонт дорог
#дорогимо
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«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков
04 марта 2024, 12:30

Фото: istock / Peach_iStock

В воскресенье 10 марта состоится Новолуние. Луна расположится в Рыбах. Наступает период благоприятный для медитаций и для того, чтобы прислушаться к интуиции. Мечтать благоприятно, но надо быть при этом реалистами и твёрдо стоять на ногах.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологический прогноз с 4 по 10 марта для всех 12 знаков зодиака.

В деловой сфере появятся возможности, которые не видели раньше или, которые ранее были не востребованы. Благоприятно больше общаться с деловыми партнёрами и коллегами, делиться своими мыслями и постараться увлечь их своими идеями. Перед принятием важных решений желательно брать паузу.

В любви нужно быть сочувствующими и уметь сопереживать партнёру. Безусловная любовь и искренние чувства могут значительно сблизить. Лучше добровольно брать ответственность друг за друга.

Серьёзность и стабильность необходимы для прочности союза. В новых отношениях, которые еще не проверены временем, надо быть очень разборчивыми. Иллюзии и всё ненастоящее развеется в ближайший лунный месяц.

В вопросах здоровья возможно исцеление. Важно обратить внимание на свое настроение и исследовать духовную сторону жизни.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо разгадать свои сны. Они могут быть вещими и очень увлекательными на этой неделе.

Тельцу важно быть романтичным и демонстрировать свои чувства. Влюблённость подарит вдохновение.

Близнецам нужно быть сосредоточенными. У них все получится, если не торопиться и учитывать факты и реальное положение дел.

Раку благоприятно поддерживать у себя хорошее настроение, беречь своё здоровье и хорошо питаться.

Льву надо флиртовать и демонстрировать свои лучшие качества. Он будет притягивать к себе восхищенные взгляды.

Деве поможет трудолюбие и работоспособность. Её профессионализм оценит руководство.

Весы почувствуют духовный подъём прилив сил. Они обнаружат в себе новые способности и таланты.

Скорпиона ждёт интенсивная неделя. Ему важно контролировать свои эмоции, и он сможет из всего извлечь пользу.

У Стрельца в любви отношения пройдут проверку на прочность и серьёзность. Новизна и неожиданный поворот судьбы благоприятны.

Козерогу надо следовать своим идеалам и идти к своей цели. Ему нужно пересмотреть свой образ жизни и улучшить его.

Водолею благоприятно делать покупки. Они его обрадуют и украсят. Побольше времени лучше проводить с друзья и надо быть добрым от души.

Рыб ждут удивительные события. Обстоятельства будут складываться необычно.

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«Мы вам перезвоним»: российские работодатели раскрыли суть этой фразы
Треть опрошенных работодателей России обещают перезвонить при отказе соискателю
04 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Опрос сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит «Газета.Ru», показал, какой смысл работодатели вкладывают в фразу «мы вам перезвоним».
Так, 30% опрошенных работодателей рассказали, что используют эту фразу при отказе соискателю в трудоустройстве. При этом 37% респондентов действительно перезванивают после этой фразы.

Отмечается, что средний (50%) и малый (45%) бизнес действительно вкладывает в слова «мы вам перезвоним» обещание вновь связаться с соискателем. Крупный бизнес (30%) после этой фразы заносит человека в кадровый резерв. А микробизнес (37%) этой фразой отказывает в трудоустройстве.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков призвал россиян не расстраиваться, услышав эту фразу. Многим работодателям нужно время для принятия решения или проведения бесед с другими соискателями.

Также эта фраза может означать, что с кандидатом хотят провести более детальное собеседование, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Если же звонок не поступил сразу после собеседования – это также не повод расстраиваться, поскольку каждой компании нужно своё количество времени для процесса найма нового сотрудника.

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#работодатель
#опрос
#сотрудники
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Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели
Синоптик Вильфанд: четверг станет самым холодным днём этой недели
04 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/eugenesergeev

Четверг станет самым холодным днём этой недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В столичном регионе будет преобладать антициклонная погода, поэтому заметно похолодает к концу недели. Также повысится давление, которое будет держаться на высоких показателях до 8 марта включительно. При этом осадков на этой неделе будет крайне мало.

Переходным станет вторник, 5 марта. Погоду определит антициклон, идущий с юго-востока, вместе со скандинавским антициклоном с северо-запада.

Собеседник RT рассказал, что в ночь на 6 марта температура воздуха понизится до -13 °С. Дневные температуры, начиная со среды, также будут держаться на отрицательных показателях.

Самым холодным днём станет четверг. Ночью температура опустится до значений в -15 °С, а днём – до -4 °С.

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В Подмосковье назвали пятёрку самых посещаемых парков
04 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Топ-5 самых посещаемых парков составили в Московской области по итогам минувшей недели — с 26 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Самым посещаемым парков на прошедшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 42 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках, где побывали 38 тысяч человек, на третьем месте Центральный парк в Пушкинском округе с 37 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.
Четвёртое место занял Фабричный парк в Истре, принявший за неделю 28 тысяч гостей, а замыкает топ-5 парк Мира в Мытищах, где побывали 24 тысячи посетителей.

Всего за минувшую неделю в парках Подмосковья было зафиксировано 1,2 млн посетителей. Это на 396 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#подмосковье
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