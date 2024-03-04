Строительная готовность автомобильного тоннеля в Видном достигла 50%

Фото: Виктория Селиванова
Автомобильный тоннель, который станет частью Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), строят на Завидной улице в городе Видное, в настоящее время на объекте завершена половина всех работ. Об этом рассказал глава проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павел Воробьёв, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Сейчас завершены монолитные работы на восьмой и девятой секции туннеля, забетонировано 50% седьмой секции. Сейчас запланирована подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для дальнейших работ», — отметил Воробьёв.Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.
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