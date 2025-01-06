Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года

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15 футурологов, ученых и аналитиков составили список из возможных «черных лебедей» 2025 года. Об этом сообщает издание Politico.
«Черным лебедем» называют «непредсказуемые маловероятные события», которые серьезно меняют ситуацию в мире. «Черными лебедями» в политике, по мнению ученых, может стать союз избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина и их совместное с главой Российской Федерации Владимиром Путиным участие в разработке соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Также «черными лебедями» в текущем году могут стать крупнейшая кибератака в истории, обвал рынка и глобальная паника, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в Америке из-за изменения границ штатов и значительный прорыв в квантовых вычислениях.
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