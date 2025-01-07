Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь России в конфликте

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Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями за материальную поддержку РФ в конфликте с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минфина.
Накануне Йеллен провела онлайн-встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, в рамках которой она подняла вопросы, вызывающие озабоченность Штатов. Уточняется, что речь шла о нерыночной политике и практике Китая, а также об избыточных промышленных мощностях, которые наносят ущерб американским компаниям.
По словам главы Минфина США, если их не решить, то они продолжат отрицательно влиять на двусторонние экономические отношения Вашингтона и Пекина.
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Екатерина Коршунова