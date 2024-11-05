SCMP: В КНР создали оружие, которое напоминает луч «Звезды смерти»

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Учёные из Китая поделились, что смогли создать оружие, способное синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия, что похоже на работу «Звезды смерти» из серии фильмов «Звездные войны».
«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Принцип работы нового оружия из Китая похож на «Звезду смерти» из «Звёздных войн», где боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, когда объединяла восемь лазерных потоков в один мощный луч.
Китайские учёные при помощи оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств построили семь микроволновых излучателей. Выпускаемые волны из разных излучателей соединяются в один луч и достигают цели в один момент.
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