Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря

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В конце прошлой недели Солнце стало активнее и завершилось мощной вспышкой класса X. Это может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают учёные.
Вероятность магнитной бури в вечер 3 ноября составит 25%, а в ночь с 3 на 4 ноября пройдёт геомагнитная буря, мощность которой будет составлять четыре балла. Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к полдню 4 ноября.
В ночь на 2 ноября сильная произошла солнечная вспышка Х2.0 — это не окажет никакого влияния на Землю, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Поведение Солнца сложно предугадать и поэтому эксперты рекомендуют людям с метеозависимостью быть особенно внимательными к своему самочувствию.
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В ночь на 2 ноября сильная произошла солнечная вспышка Х2.0 — это не окажет никакого влияния на Землю, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Поведение Солнца сложно предугадать и поэтому эксперты рекомендуют людям с метеозависимостью быть особенно внимательными к своему самочувствию.
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Ольга Енгалычева