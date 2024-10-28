Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти

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Учёные из Университета Сунь Ятсена восстановили активность мозга свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповреждённой печени в систему жизнеобеспечения.
В рамках эксперимента учёные обследовали 17 тибетских мини-свиней. Результаты этих исследований опубликовали в журнале EMBO Molecular Medicine.
Когда сердце останавливается, то прекращается и кровоснабжение мозга — он может повредиться за считаные минуты. Новые опыты показывают, что подключение печени к системе жизнеобеспечения улучшает мозговую функцию даже после внушительного периода без поступления крови.
Китайские учёные выяснили, что головной мозг свиней, получавший поддержку печени, намного лучше восстанавливался после ишемии. Было повреждено меньше клеток, отёк был значительно ниже, а электрическая активность мозга сохранялась намного дольше.
Опыты показали, что мозг восстановится даже через час без кровоснабжения — это противоречит классическим представлениям о том, что подобная ишемия приводит к необратимым повреждениям уже через 5–8 минут.
Такие исследования помогают улучшить методы реанимации и выживаемости пациентов после остановки сердца, отмечая, что печень играет большую роль в этом процессе. Потом учёные могут адаптировать системы поддержки печени для защиты мозга во время реанимации.
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Когда сердце останавливается, то прекращается и кровоснабжение мозга — он может повредиться за считаные минуты. Новые опыты показывают, что подключение печени к системе жизнеобеспечения улучшает мозговую функцию даже после внушительного периода без поступления крови.
Китайские учёные выяснили, что головной мозг свиней, получавший поддержку печени, намного лучше восстанавливался после ишемии. Было повреждено меньше клеток, отёк был значительно ниже, а электрическая активность мозга сохранялась намного дольше.
Опыты показали, что мозг восстановится даже через час без кровоснабжения — это противоречит классическим представлениям о том, что подобная ишемия приводит к необратимым повреждениям уже через 5–8 минут.
Такие исследования помогают улучшить методы реанимации и выживаемости пациентов после остановки сердца, отмечая, что печень играет большую роль в этом процессе. Потом учёные могут адаптировать системы поддержки печени для защиты мозга во время реанимации.
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Ольга Енгалычева