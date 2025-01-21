Берём манку, творог и вишню — получаем нежнейшую запеканку: простой рецепт осилит каждый

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Для приготовления нежной творожной запеканки не требуется мука, вместо неё используется манка. Рецепт блюда в материале «Радио 1»
Ингредиенты для творожной запеканки с манкой и вишней
- 100 г вишни;
- 350 г творога;
- 1 ст. л. манной крупы;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- щепотка соли.
Рецепт творожной запеканки с манкой и вишней
- Подготовьте продукты.
- В глубокой миске соедините манную крупу, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.
- Добавьте творог, ещё раз перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут для набухания манной крупы. Включите духовку, она должна разогреваться до 180 градусов.
- Пока набухает манка, подготовьте вишню. Ягоды вымойте, удалите косточки (это можно сделать с помощью обычной металлической шпильки для волос). Добавьте сахар и перемешайте.
- После того как манная крупа разбухнет, переложите массу в форму для запекания. Добавьте вишню: слегка вдавите ягоды в массу.
- Отправьте форму в духовку, выпекайте примерно 40 минут. Запеканка должна стать плотной и чуть пружинить при надавливании.
Фото: iStock/porosolka
Как подают
Запеканка станет отличным дополнением к утренней чашке чая или кофе. Остудите запеканку, выложите на блюдо и подавайте к столу. По желанию можно украсить свежей вишней, мятой или базиликом. Если запеканка покажется недостаточно сладкой, полейте её мёдом или джемом.
Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина