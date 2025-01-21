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Берём манку, творог и вишню — получаем нежнейшую запеканку: простой рецепт осилит каждый

Фото: iStock/Chiociolla

Фото: iStock/Chiociolla

Для приготовления нежной творожной запеканки не требуется мука, вместо неё используется манка. Рецепт блюда в материале «Радио 1»

Ингредиенты для творожной запеканки с манкой и вишней

  • 100 г вишни;
  • 350 г творога;
  • 1 ст. л. манной крупы;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • щепотка соли.
Творог подойдёт любой жирности.

Рецепт творожной запеканки с манкой и вишней

  1. Подготовьте продукты.
  2. В глубокой миске соедините манную крупу, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.
  3. Добавьте творог, ещё раз перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут для набухания манной крупы. Включите духовку, она должна разогреваться до 180 градусов.
  4. Пока набухает манка, подготовьте вишню. Ягоды вымойте, удалите косточки (это можно сделать с помощью обычной металлической шпильки для волос). Добавьте сахар и перемешайте.
  5. После того как манная крупа разбухнет, переложите массу в форму для запекания. Добавьте вишню: слегка вдавите ягоды в массу.
  6. Отправьте форму в духовку, выпекайте примерно 40 минут. Запеканка должна стать плотной и чуть пружинить при надавливании.



Фото: iStock/porosolka

Как подают


Запеканка станет отличным дополнением к утренней чашке чая или кофе. Остудите запеканку, выложите на блюдо и подавайте к столу. По желанию можно украсить свежей вишней, мятой или базиликом. Если запеканка покажется недостаточно сладкой, полейте её мёдом или джемом.

Приятного аппетита!

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#рецепты
#кулинария
#блюда
#статьи
Воробьёв вошёл в тройку самых упоминаемых губернаторов-блогеров
21 января 2025, 16:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв вошел в тройку сильнейших губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии» за 2024 год. Главе Московской области удалось сохранить позиции по сравнению с 2023-м.
В топ-3 в Центральном федеральном округе в топ-3 включены вошли мэр Москвы Сергей Собянин, которого упоминали в прессе 549 тыс. раз, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (430 тыс. упоминаний) и глава Белгородской области Вячеслав Гладков (374 тыс.). По этому показателю Воробьёв обогнал в прошлом году губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (173 тыс. упоминаний), главу Чечни Рамзана Кадырова (141 тыс.) и президента Татарстана Рустама Минниханова (133 тыс.).
В 2023 году подмосковный губернатор тоже был на втором месте в рейтинге «Медиалогии», и теперь ему удалось сохранить позиции.
«Рейтинг составлялся на базе данных СМИ от «Медиалогии», включающей более 100 тыс. источников – телеканалы, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-издания. По версии специалистов, самой популярной записью подмосковного губернатора в прошедшем году стало его заявление в телеграм-канале о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», а также о работе врачей и спасателей», – пояснили составители рейтинга.
Кроме того, часто публиковалась информация о беспилотниках, сбитых в Московской области силами ПВО.

В августе 2024 года топовой записью губернатора Московской области в блоге стал пост об открытии Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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#блогер
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Психолог раскрыл причины повышенной тревожности у зумеров
Психолог Ищук: тревога у зумеров возникает из-за клипового мышления и гиперопеки
21 января 2025, 16:05

Фото: istockphoto/JackF

Причинами повышенной тревожности и чувствительности у зумеров являются клиповое мышление, гиперопека родителей и длительный карантин во время пандемии COVID-19. Об этом заявила медицинский психолог Александра Ищук. По ее мнению, раньше анализ материала происходил постепенно и размеренно.
«Например, просмотр мультфильмов и сказок был вдумчивым и неспешным, мозг успевал обрабатывать данные. Сейчас изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».
Однако сейчас настало то время, когда отказаться от смартфона попросту невозможно, лучше правильно научиться им пользоваться, считает психолог-консультант Евгений Ковалевский. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что взрослым следует почаще задаваться вопрос «Зачем?» перед тем, как взять телефон в руки.
«Задавайте этот вопрос каждый раз, когда берете в руки телефон. «Узнать, что нового» — это не ответ: мир каждую секунду новый. И каждую секунду тот же, что тысячу лет назад — потому что живет по тем же принципам. Это можно понять сразу, причем без смартфона. <…> Хотите отдохнуть — почитайте книгу. Любая, даже самая скучная, книга полезнее, чем интернет-серфинг, который не дает ничего, кроме психологической усталости», — подчеркнул психолог.
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Климатолог раскрыл, как отразится похолодание на проснувшихся зимой растениях
Климатолог Шувалов: похолодание не нанесет вреда проснувшимся в Москве растениям
21 января 2025, 15:59

Фото: iStock/mzabarovsky

Похолодание в Москве не нанесет вреда растениям, которые проснулись посреди зимы из-за слишком теплых температур. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов. По его информации, морозы в конце января и феврале будут незначительные, потому флора вне угрозы.
«Они не сравнятся с сибирскими, которые понизят температуру воздуха до минус 25–30 градусов. Похолодание в средней полосе России на этой неделе — это отзвук арктического вторжения. Подобные морозы сильного вреда растениям, посадкам и фруктовым деревьям не нанесут», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Слова синоптика о морозах в Сибири не были преувеличением. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области с завтрашнего дня ожидается штормовой ветер, метели, гололедица, а с 23 января — резкое похолодание. Морозы по ночам будут достигать -24 градусов.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях. Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа», — приводят в издании сообщение кемеровского гидрометцентра.
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#симптомы
#морозы
#похолодание
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В коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию 20 домов
21 января 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё 20 таунхаусов ввели в эксплуатацию в коттеджном посёлке «Кембридж», расположенном на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома построены в стиле классической английской архитектуры. Помимо жилья, в коттеджном посёлке построен и уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, а также есть различные детские студии — танцевальная, вокальная, ИЗО и театральная. Кроме того, на территории посёлка установлены игровые площадки для детей разных возрастов и площадки для воркаута», — говорится в сообщении.
В настоящее время в посёлке «Кембридж» возводят школу, рассчитанную на 594 ученика. Всего проектом предусмотрено семь очередей строительства, включая создание полноценной социальной инфраструктуры.

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#минжилполитики мо
#истра
#коттеджи
#строительство
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В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов
21 января 2025, 15:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более тысячи нарушений в содержании дворовых территорий устранили коммунальные службы Московской области за три первые недели 2025 года, большинство нарушений было связано с вывозом отходов, уборкой снега и устранением граффити, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего нарушений, связанных с вывозом мусора, было устранено в следующих округах: Богородский (исправлено 227 нарушений), Ленинский (204) и Химки (198). По уборке снега больше всего недочётов исправили в Красногорском округе (14), Химках (12) и Балашихе (7)», — говорится в сообщении.
По удалению вандальных надписей самый большой объём работы проделали в округе Балашиха, где ликвидировали 27 граффити, а второе и третье место по этому показателю разделили Серпухов и Одинцовский округ, где удалили по пять граффити.

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#минчистоты
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#коммунальные службы
#дворы
#нарушения
#московская область
#подмосковье
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Не понадобится даже духовка: ленивая пицца на сковороде за 20 минут
21 января 2025, 15:16

Фото: iStock/olgna

Чтобы приготовить такую пиццу, не нужно вымешивать тесто и разогревать духовку. Весь процесс займет не более пяти минут.

Ингредиенты для пиццы на сковороде


  • 2 ст. л. сметаны;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1 яйцо;
  • 4 ст. л. муки;
  • 100 г копчёной колбасы;
  • 80 г твёрдого сыра;
  • 1 помидор;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • молотый чёрный перец и соль — по вкусу;
  • 1 веточка петрушки (для украшения).

Фото: iStock/lauraag

Пошаговая инструкция приготовления пиццы на сковороде

  1. Подготовьте продукты.
  2. Нарежьте колбасу тонкими ломтиками, а помидор — тонкими дольками. Натрите сыр на тёрке.
  3. В миске смешайте сметану и майонез, а затем добавьте яйцо и сбейте, посолите и поперчите. Перемешайте.
  4. Всыпьте всю муку, венчиком перемешайте тесто до однородного состояния.
  5. Холодную сковороду (диаметром 20 см) смажьте растительным маслом. Выложите тесто и распределите его равномерно по дну сковороды.
  6. На тесто выложите колбасу, затем помидоры.
  7. Посыпьте сверху тёртым сыром. Поставьте сковороду на средний огонь, накройте крышкой и готовьте пиццу 20 минут. Сыр должен расплавиться, а тесто — подрумяниться.
Готовую пиццу разрежьте и украсьте веточкой петрушки.

Приятного аппетита!

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#рецепты
#статьи
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Клуб Arma («Мутабор»), в котором прошла скандальная «голая» вечеринка, закроется весной
Весной 2025 года закроется клуб Arma («Мутабор»)
21 января 2025, 15:03

Фото: iStock/Deagreez

Весной 2025 года в Москве закроют Arma (бывший «Мутабор»), в котором проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет издание «Большой город».
Отмечается, что представители клуба отказалась комментировать скорое закрытие. Однако в беседе с «Афишей Daily» они подчеркнули, что в скором времени выпустят официальное заявление.

При этом стало известно, что в настоящее время команда клуба продолжает готовиться к фестивалю Outline, который должен состояться в июне этого года.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные»), которая вызвала длительные дискуссии в СМИ и соцсетях. Через 2,5 месяца после этого клуб сменил название на Arma.

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#москва
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,7 тыс. машин
21 января 2025, 14:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,7 тыс. автомобилей эвакуировали за минувшую неделю с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки, больше всего нарушителей оказалось в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего на прошлой неделе было эвакуировано 3710 машин-нарушителей. Возглавил антирейтинг Ленинский округ с 410 перемещёнными машинами, второе место занял округ Мытищи, откуда забрали 337 машин, на третьем месте оказался округ Красногорск (321 машина), на четвёртом — Химки (296 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 256 автомобилей», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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Подмосковные спасатели предупредили любителей подлёдного лова об опасности
21 января 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Синоптики прогнозируют на ближайшие несколько дней морозную погоду, и рыбаки наверняка не упустят возможности выйти на лёд. В пресс-службе Мособлпожспаса любителям подлёдного лова напомнили правила безопасности.
«Даже если толщина ледяной корки более 10 см, нужно понимать, что в условиях нынешней зимы с дождями и постоянными оттепелями структура льда неоднородная. Поэтому выход на ледовую поверхность несёт определенные риски», – отметили в ведомстве.
Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от опасности и рекомендовали придерживаться правил, чтобы не стать героем новостных сводок.
«Выбирайте для рыбалки водоёмы, которые хорошо знаете; обязательно предупреждайте близких о планируемом времени возвращения и о месте, где вы собираетесь рыбачить. При передвижении по льду водоёма следует убедиться в прочности льда. Обходите опасные места течений, родников, участки, покрытые толстым слоем снега, а также те, где в ледовую поверхность вмёрзли какие-либо предметы или растительность», – добавили в ведомстве.
При переходе по льду группами нужно следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым немедленно помочь терпящему бедствие. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.

Каждому рыболову нужно иметь верёвку или шнур длиной 12-15 м. На одном конце должен быть закреплен небольшой груз, а на другом изготовлена петля.

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#московская область
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