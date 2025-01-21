Фаршированные перцы: как приготовить вкусное и сытное блюдо, которое никого не оставит равнодушным

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Фаршированные перцы — это классическое блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом. Они могут стать как основным блюдом, так и отличным дополнением к вашему столу. «Радио 1» расскажет, как легко и быстро приготовить фаршированные перцы с мясом и рисом.
Ингредиенты
- 4 крупных сладких перца (красные, желтые или зеленые);
- 300 г мясного фарша (говядина, свинина или курица);
- 100 г риса (лучше использовать круглый);
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- 400 мл томатного соуса или 3-4 свежих помидора;
- соль и черный перец по вкусу;
- специи (базилик, орегано, паприка) по желанию;
- оливковое масло для обжаривания;
- зелень для подачи (петрушка или укроп).
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Инструкция
- Подготовка риса
- Подготовка овощей
Фото: istockphoto / ehaurylik
- Обжарка начинки
- Смешивание начинки
- Подготовка перцев
- Фарширование
- Приготовление в соусе
- Запекание
Фото: istockphoto / OksanaKiian
С чем употреблять
Фаршированные перцы отлично сочетаются с салатом из свежих овощей. Также можно употреблять их с нежным йогуртовым соусом или сметаной. Подавайте фаршированные перцы горячими, украсив зеленью. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и частью праздничного стола.
Приятного аппетита!
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Дайана Хусинова