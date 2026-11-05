«Съедает изнутри»: Россиянам рассказали о скрытой угрозе для зимней резины

05 ноября 2026, 16:26

Автоэксперт Попов: зимние шины старше восьми лет могут разрушаться из-за грибка

Фото: Istock/Anna Reshetnikova

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что зимние шины утрачивают свои свойства с течением времени, даже если визуально выглядят пригодными для езды.





В беседе с RT специалист отметил: если зимним шинам три-четыре года, их ещё нельзя назвать старыми. Однако ситуация меняется, когда речь идёт о шинах возрастом восемь-десять лет. Эксперт пояснил, что в таких шинах может существовать грибок, который разрушает резину.

«Это грибковая плесневая культура, которую не очень видно, но которая фактически поедает резину. Именно по этой причине шины лучше не хранить в пакетах, так как это хорошая микросреда для того, чтобы грибок заселился», — сообщил он.