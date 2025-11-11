Сегодня последний день регистрации на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

11 ноября 2025, 09:54

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

11 ноября — последний день регистрации на Всероссийскую олимпиаду Олимпиада «Я — профессионал». Конкурс охватывает технические, гуманитарные, естественно-научные, педагогические, аграрные и медицинские направления подготовки, рассказали в пресс-службе проекта.