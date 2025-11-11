Сегодня последний день регистрации на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»
11 ноября — последний день регистрации на Всероссийскую олимпиаду Олимпиада «Я — профессионал». Конкурс охватывает технические, гуманитарные, естественно-научные, педагогические, аграрные и медицинские направления подготовки, рассказали в пресс-службе проекта.
Проект Минобрнауки реализуют с 2017 года. За это время он помог тысячам студентов определить вектор в поиске профессии, поступить в ведущие вузы России и сделать первые карьерные шаги в крупных компаниях.
На олимпиаду уже зарегистрировались более 799 000 участников, среди них 206 000 студентов, которые примут участие впервые. Участникам предлагают пройти ряд заданий, выбрав интересующую отрасль, и проверить свои знания.
Поюедители получают льготы при поступлении в лучшие вузы страны, стажировки в корпорациях, денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.
Регистрацию закрывают сегодня, затем дают старт отборочному этапу (14 ноября — 1 декабря 2025 года), далее — заключительный этап, который проведутт с февраля по апрель 2026.
Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта.
