В МГТУ им. Баумана обсудили развитие теплоэнергетики Подмосковья

09 ноября 2025, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

На базе Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана прошёл профильный слёт молодежи в рамках работы образовательного проекта «Инноватика». Он организован «Мособлгазом». На мероприятие приехали 300 молодых специалистов и студентов технических вузов, отметили в МинЭнерго региона.





Кластер «Инноватика» создали летом 2024 года — соглашение о его запуске подписали Министерство энергетики Московской области, «Мособлгаз» и 10 ведущих технических вузов страны.





«Мы создали кластер для того, чтобы молодые специалисты могли принять участие в проектной деятельности компании Мособлгаз с возможностью дальнейшего трудоустройства и получения грантов для развития собственного проекта. Это позволяет готовить поколение инженеров и руководителей, которые смогут проактивно решать поставленные задачи», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

​Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области



«Мы сейчас стоим на рубеже новых технологий, стремительного развития искусственного интеллекта и больших данных. Умение органично применять современные инструменты в решении рабочих задач — это как раз наша основная цель, когда мы должны объединить усилия. Поэтому нам так нужен свежий взгляд молодых, перспективных, владеющих новыми знаниями и навыками специалистов: чтобы развиваться и быть современными», — сказал Игорь Баранов.