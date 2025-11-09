В МГТУ им. Баумана обсудили развитие теплоэнергетики Подмосковья
На базе Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана прошёл профильный слёт молодежи в рамках работы образовательного проекта «Инноватика». Он организован «Мособлгазом». На мероприятие приехали 300 молодых специалистов и студентов технических вузов, отметили в МинЭнерго региона.
Кластер «Инноватика» создали летом 2024 года — соглашение о его запуске подписали Министерство энергетики Московской области, «Мособлгаз» и 10 ведущих технических вузов страны.
«Мы создали кластер для того, чтобы молодые специалисты могли принять участие в проектной деятельности компании Мособлгаз с возможностью дальнейшего трудоустройства и получения грантов для развития собственного проекта. Это позволяет готовить поколение инженеров и руководителей, которые смогут проактивно решать поставленные задачи», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.На слёте провели панельную дискуссию «Тренды развития теплоэнергетики». В ней приняли участие замминистра энергетики Подмосковья Аркадий Собенников, проректор РГУ нефти и газа им. Губкина Никита Голунов, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и победитель конкурса студенческих инновационных проектов Дмитрий Комаров.
«Мы сейчас стоим на рубеже новых технологий, стремительного развития искусственного интеллекта и больших данных. Умение органично применять современные инструменты в решении рабочих задач — это как раз наша основная цель, когда мы должны объединить усилия. Поэтому нам так нужен свежий взгляд молодых, перспективных, владеющих новыми знаниями и навыками специалистов: чтобы развиваться и быть современными», — сказал Игорь Баранов.На слёте обсудили и соцаспекты отрасли. Газ остаётся самым доступным видом топлива, потому газификация в Подмосковье остаётся приоритетом. Сейчас Мособлгаз реализует президентский проект «Социальная газификация». Газ бесплатно подводят к границам участков жителей. Программа охватывает 3105 населённых пунктов региона. Газ уже подвели к 132 000 участков.