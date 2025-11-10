Замминистра науки РФ посетила Гжельский университет в подмосковном Раменском
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова посетила Гжельский государственный университет в Раменском округе. Во время визита обсудили вопросы повышения качества образования и развития туризма в Гжели, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Ольга Викторовна вместе с коллегами из Cosmos Hotel Group и «Объединения Гжель» прошла по мастерским университета, где студенты создают уникальные изделия гжельской керамики, продолжая многовековые традиции промысла.
Гостей впечатлил музей вуза, сохраняющий историю этого искусства и ремесла. Оно стало настоящей визитной карточкой Московской области.
В университете выстроили особую экосистему, где теоретическое обучение тесно связано с практикой. Благодаря близости к предприятию «Объединение Гжель» студенты сразу применяют знания в реальном производственном процессе.
Ольга Петрова высоко оценила потенциал ГГУ, назвав университет ярким примером академически сильного, культурно значимого и социально ответственного образовательного учреждения.
Во время встречи студенты смогли пообщаться с замминистра и задать все интересующие их вопросы.
