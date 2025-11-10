Замминистра науки РФ посетила Гжельский университет в подмосковном Раменском

10 ноября 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова посетила Гжельский государственный университет в Раменском округе. Во время визита обсудили вопросы повышения качества образования и развития туризма в Гжели, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.