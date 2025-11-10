«Финал четырех» студенческого баскетбольного сезона проведут в Подмосковье

10 ноября 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Московская область станет площадкой для плей-офф студенческого чемпионата по баскетболу АСБ сезона 2025/26. «Финал четырех» пройдет с 24 по 27 апреля 2026 года во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском, сообщили в Минспорта региона.





Соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация студенческого баскетбола и министерство физической культуры и спорта региона. Церемония состоялась на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.





«Для нас это огромная честь. Мы, как регион, уже имеем опыт проведения подобных соревнований. Уверен, что все пройдет на высоком организационном уровне. Спасибо вам большое, что выбираете наш регион», — прокомментировал первый замминистра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

​Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области



«Два года назад в баскетбольном центре «Химки» совместно с коллегами из Московской области мы проводили суперфинал АСБ, который прошел на высочайшем уровне. Стандарты, которые заданы Ассоциацией студенческого баскетбола и министерством физической культуры и спорта Московской области, мы выдержим и проведем мероприятие на высоком уровне», — подчеркнул исполнительный директор «Ассоциации студенческого баскетбола» Андрей Гулякин.