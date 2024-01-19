«Сейчас уже все прячутся»: РБК сделал репортаж с улиц и из подвалов Белгорода

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30 декабря жители Белгорода столкнулись с самыми мощными ударами ВСУ с начала СВО. РБК посетили город и рассказали, что изменилось после ракетного удара.
Белгород атаковали ракетами «Ольха» с кассетными частями и боеприпасами Vampire. В результате атак погибли 25 человек, более ста получили ранения.
Местные жители отметили, что стали вздрагивать от громких звуков. Теперь остановки в городе стали укрытиями, где можно спрятаться от снарядов.
Власти Белгорода также установили на улицах специальные укрытия, где можно спрятаться от обстрела. Они обложены мешками с песком или бетонными блоками, а снаружи ярко-красной краской написано: «Укрытие».
Из тех, с кем пообщались журналисты, покинуть Белгород не решился никто. Кто-то не готов оставить родителей и родственников, а кто-то изменить жизнь.
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«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — рассказал белгородец Дмитрий.
Власти Белгорода также установили на улицах специальные укрытия, где можно спрятаться от обстрела. Они обложены мешками с песком или бетонными блоками, а снаружи ярко-красной краской написано: «Укрытие».
Из тех, с кем пообщались журналисты, покинуть Белгород не решился никто. Кто-то не готов оставить родителей и родственников, а кто-то изменить жизнь.
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Алина Юрчак