Названы способы правильно оборудовать спальню и лучше высыпаться
Ощущение усталости после сна может в некоторых случаях быть вызвано тем, что человек спит в неправильно оборудованной комнате. Об этом сообщила дизайнер, креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова в беседе с «Лентой.ру».
Макарова подчеркнула, что мелатонин, вырабатываемый в темноте, играет ключевую роль в обеспечении качественного сна. В связи с этим она рекомендовала использовать в спальне источники мягкого освещения, такие как торшер или прикроватная лампа, которые следует включать за два часа до отхода ко сну. Для защиты от уличного света и других источников рекомендуется использовать плотные шторы.
По словам дизайнера, при обустройстве спальни важно уделить внимание выбору матраса и подушки. Признаками того, что они не подходят, являются напряжение в шее и спине, чувство дискомфорта после пробуждения и частые смены позы во время сна. Макарова посоветовала выбирать матрасы с независимым пружинным блоком, который имеет зоны с разной степенью жесткости.
Она также отметила, что материал постельного белья имеет значение для хорошего сна. Рекомендуется выбирать белье из хлопка, льна, вискозы или лиоцелла, известного как тенсель.
Даже если нет планов на кардинальные изменения в спальне, Макарова предложила несколько простых шагов для улучшения качества сна: регулярное проветривание комнаты перед сном, удаление лишних предметов, включая гаджеты, замена синтетического белья на натуральное и использование плотных штор.
