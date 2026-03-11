Названы способы правильно оборудовать спальню и лучше высыпаться

11 марта 2026, 17:20

Дизайнер Макарова: Улучшить сон поможет правильно оборудованная спальня

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Ощущение усталости после сна может в некоторых случаях быть вызвано тем, что человек спит в неправильно оборудованной комнате. Об этом сообщила дизайнер, креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова в беседе с «Лентой.ру».