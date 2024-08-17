На Камчатке произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Информация о землетрясении опубликовали на сайте регионального отделения геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина эпицентра составила 6 километров.
13 августа в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Тремя днями ранее в Охотском море, к востоку от побережья Сахалина, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился на глубине 408 километров.
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13 августа в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Тремя днями ранее в Охотском море, к востоку от побережья Сахалина, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился на глубине 408 километров.
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Александр Климов