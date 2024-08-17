Афтершоковые толчки фиксируют сейсмологи после землетрясения на Камчатке

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После землетрясения магнитудой в 7 баллов на Камчатке сейсмологи фиксируют активные афтершоковые толчки, но по оценкам ученых вероятность сильных импульсов низкая. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
«Землетрясение в 7 баллов произошло на Камчатке. По сообщениям сейсмологов сейчас идет активный афтершоковый процесс, по оценкам ученых вероятность сильного толчка низкая», — написал глава региона.Тех, кто обладает информацией о последствиях землетрясения, губернатор просит сообщать по номеру горячей линии, а нуждающихся в помощи — звонить по номеру 112.
Ранее местное отделение геофизической службы РАН сообщило, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане, его эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского и на 6 километрах в глубину.
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