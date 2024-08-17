Афтершоковые толчки фиксируют сейсмологи после землетрясения на Камчатке

Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга обманул 88-летнего ученого из Федерального исследовательского центра РАН на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка». Пожилого ведущего научного сотрудника убедили, что из бюджета города украли большие деньги, а переводы проводили через его счета, говорится в материале