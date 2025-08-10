На Камчатке случился выброс вулканического пепла на высоту до 10 000 метров

10 августа 2025, 05:15

МЧС: Ключевской вулкан на Камчатке утром выбросил пепел на высоту до 10 000 метров

Фото: iStock/Proxima13

На Камчатке специалисты зафиксировали мощный выброс вулканического пепла высотой до 10 000 метров. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.





Выброс произошел из вулкана Ключевская сопка, высота которого составляет примерно 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.



Специалисты отмечают, что пепловый шлейф распространяется в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. Сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах.





«На пути следования (шлейфа) находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа», — уточнили в пресс-службе.