На Камчатке случился выброс вулканического пепла на высоту до 10 000 метров
МЧС: Ключевской вулкан на Камчатке утром выбросил пепел на высоту до 10 000 метров
На Камчатке специалисты зафиксировали мощный выброс вулканического пепла высотой до 10 000 метров. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Выброс произошел из вулкана Ключевская сопка, высота которого составляет примерно 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.
Специалисты отмечают, что пепловый шлейф распространяется в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. Сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах.
«На пути следования (шлейфа) находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа», — уточнили в пресс-службе.Жителям рекомендовано оставаться в помещениях и избегать выхода на улицу без острой необходимости из-за риска пеплопада и потенциального вреда для здоровья. Если же из дома выйти необходимо, то следует надеть респиратор или марлевую повязку. Одежду, в которой местный житель попал под пеплопад, не следует заносить в дом.