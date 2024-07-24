Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провел совещание с председателями комиссий

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров
Помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин в формате видеоконференции провел совещание с председателями комиссий, в ходе которого обсудил важность преемственности работы по задачам, поставленным Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, членам комиссии было поручено продолжать подготовку новых национальных проектов. Каждый из них нуждается в проработке с целью исключения рисков недостижения поставленных задач. Снова созданное Управление Президента по вопросам формирования и работы Госсовета будет активно поддерживать деятельность комиссий.
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в своём выступлении обратил внимание на высокую значимость работы комиссий Госсовета. Они в уровень с федеральными министерствами отвечают за разработку и дальнейшую реализацию новых нацпроектов, которые в некоторых российских регионах нуждаются в корректировке с учётом местной специфики.
В свою очередь, мэр Москвы, председатель комиссии «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин рассказал участникам совещания о ходе работы по выполнению поручения Владимира Путина о приведении показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ в соответствие с показателями новых нацпроектов.
На совещании участники подняли вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий, организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти как по разработке новых национальных проектов, так и по выполнению поручений, которые дал президент государства.
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«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», — заявил Алексей Дюмин.
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в своём выступлении обратил внимание на высокую значимость работы комиссий Госсовета. Они в уровень с федеральными министерствами отвечают за разработку и дальнейшую реализацию новых нацпроектов, которые в некоторых российских регионах нуждаются в корректировке с учётом местной специфики.
В свою очередь, мэр Москвы, председатель комиссии «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин рассказал участникам совещания о ходе работы по выполнению поручения Владимира Путина о приведении показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ в соответствие с показателями новых нацпроектов.
На совещании участники подняли вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий, организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти как по разработке новых национальных проектов, так и по выполнению поручений, которые дал президент государства.
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Алина Юрчак