Дюмин: Минобороны России наращивает виды беспилотников

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В России ведется работа по производству необходимых беспилотников, заявил помощник президента России Алексей Дюмин. Он рассказал РИА Новости, что Минобороны РФ полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды.
Дюмин также обратил внимание на «Кулибин-клуб» Народного фронта, который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. По его словам, работа клуба позволяет без бюрократии выявить лучшие разработки в ускоренном порядке и наладить серийное производство.
Ранее Алексей Дюмин заявил, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения. Он добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Алексей Дюмин заявил, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения. Он добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Никита Иванов