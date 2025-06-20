Подмосковье укрепит сотрудничество с Роскосмосом в сфере высоких технологий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретились на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. Темой разговора стало развитие сотрудничества в сфере высокотехнологичных производств, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Воробьев подчеркнул, что Подмосковье — ключевая территория для российской ракетно-космической отрасли. По его словам, в регионе сосредоточены стратегически важные предприятия: НПО имени Лавочкина в Химках, РКК «Энергия» в Королеве, Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами.
«Предприятия Роскосмоса производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги», — отметил губернатор.Он также сообщил, что в отрасли сегодня трудятся более 30 тысяч человек. С 2016 года по региональной программе «Социальная ипотека» субсидии на приобретение жилья получили 145 сотрудников. Воробьев подчеркнул, что власти региона стараются поддерживать специалистов, выбравших ответственные и сложные профессии в космосе.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, в свою очередь, заявил, что Московская область всегда была стратегическим партнёром госкорпорации. Он поблагодарил Воробьева за системную поддержку инициатив.
На территории Подмосковья в состав Роскосмоса входит 23 предприятия, занимающиеся как научными разработками, так и производством техники для космоса.