Подмосковье укрепит сотрудничество с Роскосмосом в сфере высоких технологий

20 июня 2025, 15:44

Фото: istockphoto / opolja

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретились на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. Темой разговора стало развитие сотрудничества в сфере высокотехнологичных производств, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Воробьев подчеркнул, что Подмосковье — ключевая территория для российской ракетно-космической отрасли. По его словам, в регионе сосредоточены стратегически важные предприятия: НПО имени Лавочкина в Химках, РКК «Энергия» в Королеве, Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами.





«Предприятия Роскосмоса производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги», — отметил губернатор.