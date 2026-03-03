Секреты точки G: Как добиться удовольствия с помощью простых поз
Сексолог Кэрол Куин поделилась полезными советами о том, как правильно стимулировать точку G. Многие ошибочно думают, что для этого нужно глубокое проникновение. На самом деле, ключ к успеху заключается в быстрых и неглубоких движениях. Об этом пишет Men's Health.
Куин объяснила, что точка G располагается на передней стенке влагалища на глубине от трех до шести сантиметров. Одной из лучших поз для её стимуляции является «поза дракона». В этой позиции партнёрша выгибает спину и поднимает ягодицы, что позволяет достичь нужного угла.
Второй вариант — это различные вариации позы «наездницы». Здесь женщина может откинуться назад или поднять ноги так, чтобы опираться на ступни. Такие изменения уменьшают глубину проникновения и создают необходимое давление на точку G.
Эти простые рекомендации помогут улучшить интимную жизнь и сделать её более насыщенной.
