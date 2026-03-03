Секреты точки G: Как добиться удовольствия с помощью простых поз

03 марта 2026, 08:47

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Кэрол Куин поделилась полезными советами о том, как правильно стимулировать точку G. Многие ошибочно думают, что для этого нужно глубокое проникновение. На самом деле, ключ к успеху заключается в быстрых и неглубоких движениях. Об этом пишет Men's Health.