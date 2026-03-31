Секс-работница раскрыла идеальных клиентов
Секс-работница Мелисса Тодд заявила, что лучшие клиенты для неё — мужчины в счастливом браке. Об этом пишет издание Metro.
Автор колонки объяснила, что такие посетители уважают её личную жизнь и не требуют постоянного общения.
«Мужчина в счастливом браке не будет изводить меня бесконечными сообщениями, требуя, чтобы я хвалила его успехи на работе или достижения внуков: для этого у него есть другая женщина, более квалифицированная — жена», — отметила Тодд.
По словам секс-работницы, иногда супруги даже поощряют подобные визиты. Это позволяет ей не беспокоиться о возможных следах на теле клиента во время практик БДСМ.
«Неприятно беспокоиться о следах на моих скрытных женатых посетителях — я не могу выпороть их так яростно, как хотелось бы им или мне», — добавила она.
Мелисса Тодд считает, что подобные отношения строят на честности и ясных границах.