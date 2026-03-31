Секс-работница раскрыла идеальных клиентов

31 марта 2026, 08:51

Фото: iStock/sirawit99

Секс-работница Мелисса Тодд заявила, что лучшие клиенты для неё — мужчины в счастливом браке. Об этом пишет издание Metro.





Автор колонки объяснила, что такие посетители уважают её личную жизнь и не требуют постоянного общения.





«Мужчина в счастливом браке не будет изводить меня бесконечными сообщениями, требуя, чтобы я хвалила его успехи на работе или достижения внуков: для этого у него есть другая женщина, более квалифицированная — жена», — отметила Тодд.

«Неприятно беспокоиться о следах на моих скрытных женатых посетителях — я не могу выпороть их так яростно, как хотелось бы им или мне», — добавила она.