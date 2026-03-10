Звезда реалити-шоу заявила о пережитом сексуальном насилии
Риелтор и звезда реалити-шоу «Сделка на миллион долларов: Лос-Анджелес» Трейси Тьютор обвинила агента по недвижимости Орена Александра в сексуальном насилии.
Она подала иск, утверждая, что на вечеринке в 2014 году он добавил ей в напиток наркотические вещества, из-за чего она потеряла сознание. Об этом пишет New York Post.
По словам Тьютор, друг нашел ее в мужском туалете, где агент целовал и трогал ее. Он помог выбраться оттуда. На утро она проснулась одна в отельном номере, рядом находился использованный тампон, а кошелек пропал. Позже ассистент Александра вернул ей кошелек.
Агент и его братья являются подозреваемыми по делу о сексуальном насилии над 11 женщинами. Обвинение утверждает, что они использовали наркотики для манипуляции жертвами.
