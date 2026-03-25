Мужчина дал 12-летней девочке наркотики в обмен на секс
В Австрии 31-летний мужчина предложил двум девочкам наркотики в обмен на интимную близость. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Прошлой осенью наркоторговец встретил двух несовершеннолетних на многоуровневой парковке и пообещал дать кокаин, если одна из них переспит с ним. Испугавшись, одна школьница отказалась, однако вторая согласилась. После этого они скрылись за припаркованной машиной на десять минут.
Свидетельница попыталась вмешаться, крикнув, что ребенку всего 12 лет. После содеянного мужчина убежал. Подруга пострадавшей позже дала показания в суде.
Обвиняемый, который отбывает наказание за другое преступление, отрицает вину. По его словам, дети сами его преследовали, а он ничего им не давал. Жертва находится в больнице и пока не может дать показания. Судебное разбирательство перенесли на май.
