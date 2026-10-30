Life: Секс-туры в Турцию набирают популярность у россиянок
В Турции растёт спрос на необычный формат отдыха для российских туристок — так называемые секс-туры, или «секс-инклюзив». Об этом пишет Life.ru.
Как сообщается, за девять дней интенсива участницам обещают обучение интимным техникам, позам и искусству соблазнения, а затем предлагают отработать полученные навыки на местных молодых людях. Стоимость программы составляет 79 тысяч рублей.
При этом перелёт и проживание оплачиваются отдельно — формат предполагает не привычный all inclusive, а «sex inclusive». Вместо стандартных экскурсий туристкам предлагают занятия по танцам для пластики в постели, тренировку интимных мышц с лазерной указкой, уроки оральных ласк и эротического массажа.
Кульминацией программы названо «тушение свечей» с использованием интимных мышц, указывает Life.ru. После теоретической части участницам предлагается перейти к практике с турецкими парнями. Кроме того, россиянок обещают научить притягивать мужчин и деньги, разжигать страсть и осваивать технику «Улыбка гейши» для глубоких мышц рта. В финале самые старательные участницы поборются за кубок «Мисс совершенство — Турция 2026».
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