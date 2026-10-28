Онлайн-репетиторы столкнулись с сексуальными домогательствами на уроках

28 октября 2026, 08:47

Фото: iStock/AndreyPopov

Онлайн-репетиторы пожаловались на клиентов, которые совершают сексуальные действия перед камерой во время занятий. С подобным поведением сталкиваются психологи, фитнес-тренеры и визажисты.