Онлайн-репетиторы столкнулись с сексуальными домогательствами на уроках
Онлайн-репетиторы пожаловались на клиентов, которые совершают сексуальные действия перед камерой во время занятий. С подобным поведением сталкиваются психологи, фитнес-тренеры и визажисты.
Об одном из таких случаев преподавательница английского рассказала в беседе с «Базой». По её словам, на втором уроке пожилой клиент начал мастурбировать. После отказа продолжать занятия мужчина извинился и заявил, что, вероятно, насмотрелся её фотографий.
Этот мужчина обращается к преподавательницам по одной схеме уже около шести лет. Сначала с ними связывается женщина, которая ищет занятия для мужа-пенсионера. «База» предполагает, что мужчина сам выдаёт себя за неё. На первых минутах урока он ведёт себя как обычный ученик, а затем начинает совершать сексуальные действия на камеру. С его поведением столкнулись десятки девушек.
«База» связывает наплыв таких клиентов с ужесточением правил в чат-рулетках. Сервисы для общения с незнакомцами начали блокировать пользователей за сексуальные действия, их имитацию и демонстрацию интимных частей тела.
Читайте также: