«Волшебной цифры нет»: Сексолог раскрыл, какой нос женщины считают привлекательным
Врач Денисов-Мельников: связи длины носа с мужскими достоинствами не существует
Сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что женщины могут считать мужчин с небольшими и умеренными носами привлекательнее обладателей чрезмерно крупных черт лица.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что при всём этом решающую роль играет общая гармония пропорций, а не отдельный орган.
«Привлекательность определяется не носом отдельно, а тем, насколько он гармонирует со всем лицом. И какого размера нос нравится женщинам? Волшебной цифры нет. Исследования скорее показывают, что небольшой или умеренный размер может восприниматься привлекательнее чрезмерно крупного», — пояснил сексолог.Денисов-Мельников подчеркнул, что при знакомстве противоположный пол комплексно оценивает лицо — разрез глаз, форму губ и общие пропорции, поэтому нос не занимает исключительного положения. Кроме того, эксперт призвал не доверять стереотипам о связи черт лица с сексуальным потенциалом.