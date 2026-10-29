«Волшебной цифры нет»: Сексолог раскрыл, какой нос женщины считают привлекательным

29 октября 2026, 14:37

Врач Денисов-Мельников: связи длины носа с мужскими достоинствами не существует

Фото: Istock/Bojanikus

Сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что женщины могут считать мужчин с небольшими и умеренными носами привлекательнее обладателей чрезмерно крупных черт лица.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что при всём этом решающую роль играет общая гармония пропорций, а не отдельный орган.

«Привлекательность определяется не носом отдельно, а тем, насколько он гармонирует со всем лицом. И какого размера нос нравится женщинам? Волшебной цифры нет. Исследования скорее показывают, что небольшой или умеренный размер может восприниматься привлекательнее чрезмерно крупного», — пояснил сексолог.