Секса уже не хочется: Эксперты назвали главный признак начинающегося алкоголизма

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Снижение либидо и высокое давление могут быть признаками начинающегося алкоголизма. Об этом и других неочевидных симптомах рассказали эксперты The Daily Mail.
Одним из признаков развивающейся зависимости может стать гипертония. Из-за длительного употребления спиртных напитков сосуды сужаются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу, что и приводит к повышению артериального давления. Повышенное давление может привести не только к сердечному приступу или инсульту, но и к слабоумию.
Депрессия и повышенная тревожность также могут свидетельствовать о развитии алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртного может привести к проблемам со сном и дефициту витаминов, из-за чего человек будет постоянно пребывать в плохом настроении.
Одним из самых неочевидных признаков зарождающейся алкогольной зависимости эксперты DM назвали снижение либидо. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. После этого у алкоголика может начать пропадать интерес к сексу. Также вероятно развитие проблем с потенцией и менструальным циклом.
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Депрессия и повышенная тревожность также могут свидетельствовать о развитии алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртного может привести к проблемам со сном и дефициту витаминов, из-за чего человек будет постоянно пребывать в плохом настроении.
Одним из самых неочевидных признаков зарождающейся алкогольной зависимости эксперты DM назвали снижение либидо. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. После этого у алкоголика может начать пропадать интерес к сексу. Также вероятно развитие проблем с потенцией и менструальным циклом.
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Евгения Парфентьева