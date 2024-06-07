Нарколог Холдин рассказал, когда дети впервые пробуют сигареты и алкоголь

Фото: iStock/LIgorko
Дети начинают пробовать спиртные напитки и сигареты в раннем подростковом возрасте, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня возраст, когда дети пробуют курить и пить алкоголь, это 11-13 лет. Это возраст, когда ребёнок активно познаёт мир, при этом он очень подвержен влиянию сверстников. Самыми авторитетными людьми для становятся не взрослые — родители или педагоги, а одноклассники или старшие подростки», — сказал Холдин.Он предупредил, что для того, чтобы оградить ребёнка от пагубных привычек, основы здорового образа жизни необходимо заложить раньше, до подросткового периода. И главный способ обучения здесь — личный пример: если в доме не курят и не пьют, ребёнок усваивает это в качестве нормы.
Холдин также отметил, что риск «поэкспериментировать» с алкоголем или сигаретами у детей возрастает на каникулах, когда появляется много свободного времени и слабеет контроль взрослых.
Нарколог призвал родителей, которые узнали о таких «экспериментах», не кричать на ребёнка, а спросить у него, как и почему это произошло, а также объяснить опасные последствия зависимостей. А если беседа не помогает — не стесняться обратиться к специалистам наркодиспансера.
Читайте также:
Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл механизм потери голоса из-за курения
Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину
Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман
Лев Каштанов