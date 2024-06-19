Депутат Госдумы Авксентьева предложила убрать из думского магазина алкоголь

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Депутат ГД Сардана Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы. Об этом она написала в своем Тelegram-канале.
Она выложила видео, на котором видны представленные на полках магазина бутылки с алкоголем. Депутат задалась вопросом, есть ли острая необходимость в таком ассортименте.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ГД рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний.
Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.
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«Посмотрите, какое разнообразие всевозможного алкоголя в магазине рядом с депутатской столовой. Неужели в этом есть столь уж острая необходимость? Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов и алкоголь тоже с полок убрать — зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее», — написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ГД рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний.
Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.
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Дарья Осипова