Удовольствие женщины не зависит от размера мужского полового органа
Сексолог Рафаэль Брага посоветовал женщинам открыто говорить с партнером о своих ощущениях во время интимной близости, особенно если размер пениса вызывает опасения. Об этом сообщает Metropoles.
По словам специалиста, комфорт во многом зависит от расслабленности и чувства безопасности. Он рекомендовал не торопиться и уделять достаточно времени ласкам перед проникновением. Напряжение и страх боли способны усилить неприятные ощущения.
Брага отметил, что женщине важно контролировать темп и глубину проникновения. Он посоветовал выбирать удобные позы и сразу сообщать партнеру, если возникает дискомфорт.
Сексолог — это специалист, который изучает вопросы сексуального здоровья, интимных отношений и сексуального поведения человека. Он помогает разобраться с переживаниями, страхами, трудностями в отношениях и другими темами, связанными с интимной жизнью. Сексолог может иметь медицинское, психологическое или психотерапевтическое образование — в зависимости от специализации.
К нему обращаются при снижении или отсутствии сексуального желания, боли во время близости, проблемах с возбуждением или оргазмом, тревоге, стыде, последствиях травматичного опыта. Также специалист помогает парам, которым сложно обсуждать желания, границы, контрацепцию или различия в потребностях.
На консультации сексолог обычно задает вопросы о самочувствии, отношениях, образе жизни и переживаниях человека. Он объясняет возможные причины трудностей, дает рекомендации и при необходимости направляет к другим врачам — например, гинекологу, урологу, эндокринологу или психотерапевту.
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