Удовольствие женщины не зависит от размера мужского полового органа

03 августа 2026, 07:23

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Рафаэль Брага посоветовал женщинам открыто говорить с партнером о своих ощущениях во время интимной близости, особенно если размер пениса вызывает опасения. Об этом сообщает Metropoles.