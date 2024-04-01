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Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью

01 апреля 2024, 17:16
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пожилого мужчину с распадающейся опухолью кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в медучреждение 60-летнего пациента с жалобами на режущую боль в животе и слабость. После обследования у него диагностировали опухоль ободочной кишки, которая привела к прорыву брюшной стенки и гнойно-воспалительному процессу. Врачи провели экстренную операцию по спасению жизни мужчины.
«Мы удалили опухоль, часть передней брюшной стенки, желудок и ободочную кишку. Восстанавливать кишку пациенту не стали. Ему установили колостому – искусственный кишечный ход. Пациенту назначили химиотерапию и строгую диету», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Обследование на онкомаркеры показало отсутствие метастазов в другие органы. Через некоторое время пациент вновь поступил в больницу для проведения завершающего этапа операции. Мужчине восстановили естественный кишечный ход.

После длительного лечения удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить её качество. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

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Эндокринолог назвала тип питания, который поможет похудеть к лету
Врач Гуреева порекомендовала интервальное голодание для похудения к лету
01 апреля 2024, 03:35

Фото: istock / vadimguzhva

С приближением лета и купального сезона многие задумываются о выборе диеты для потери лишних килограмм. Эндокринолог Антонина Гуреева в разговоре с «МедикФорум» порекомендовала интервальное голодание.
Она пояснила, что обязательным условием для похудения является дефицит калорий. Его можно достичь при помощи исключения из рациона сладких, жирных и других высококалорийных продуктов.

Врач отметила, что некоторым может помочь интервальное голодание, но перед ним необходимо проконсультироваться с врачом. Это вид питания характеризуется ограниченным по времени употреблением пищи.

К примеру, человек может есть только 8 часов в сутки, а в остальное время не притрагивается к пище. За счёт этого можно следить за питанием и потерять лишние килограммы.

Ранее диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#похудение
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Врач назвала продукты для защиты от авитаминоза
Эндокринолог Чепыгова рассказала, как предотвратить авитаминоз
01 апреля 2024, 00:23

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова рассказала в интервью «Комсомольской правде», как предотвратить авитаминоз.
По ее словам, простой, но сбалансированный рацион может обеспечить организм всеми необходимыми элементами. При этом важно, чтобы человек не имел хронических заболеваний и не злоупотреблял вредными продуктами.

А снижение запасов витаминов в организме не зависит от времени года, утверждает Чепыгова. В группе риска находятся люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, люди старше 65 лет, перенесшие недавно операцию, а также злоупотребляющие алкоголем.

Для борьбы с авитаминозом специалист посоветовала включать в ежедневный рацион не менее пяти порций овощей и фруктов примерно по 100 грамм, три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, хлеб, паста), два-три продукта, богатых белком (мясо, рыба, яйца, творог, молоко), два-три молочных или кисломолочных продукта. Также она рекомендовала есть больше зелени

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«Деньги спускаются в туалет»: россиянам рассказали, когда следует отказаться от БАДов
Healthday: ненужные витамины выводятся из организма с мочой
31 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Человек, придерживающийся правильного питания, не нуждается в дополнительных витаминах. Об этом пишет Healthday.
Если человек со сбалансированной диетой будет принимать добавки, то всё дополнительное количество витаминов и минералов будет выводиться из организма с мочой.

При этом имеются исключения. Так, беременным женщинам важно принимать добавки, поскольку они нуждаются в фолиевой кислоте. Пожилым людям с остеопорозом необходимо дополнительное количество кальция и витамина D. А веганам и людям с целиакией нужны мультивитамины.

Кроме того, в дополнительных витаминах нуждаются спортсмены. Поскольку они не смогут съесть необходимого для поддержания мышечной массы количества белка, им следует пить протеиновые коктейли.

При этом обычным людям, занимающимся спортом, достаточно количества белка, получаемого из еды.

Также не следует забывать, что переизбыток витаминов может привести к негативным последствиям для здоровья.

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#питание
#зож
#здоровье
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Подмосковные ортопеды за год вылечили от косолапости методом Понсети около 40 детей
29 марта 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы вылечили в прошлом году от врождённой косолапости около 40 детей. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Есть много разных методик лечения этой патологии. В 1940-х годах американский ортопед Игнасио Понсети предложит методику, которую сегодня считают золотым стандартом.
«Начинать лечение косолапости по методу Понсети желательно с возраста от семи до 14 дней. Чем раньше оно начато, тем податливее стопа, и её полная коррекция произойдёт быстрее. Метод подходит также для детей одного – двух лет и старше. До пяти лет вылеченный ребёнок должен проходить регулярные обследования», – рассказала врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова.
Она является сертифицированным врачом и занимается лечением косолапости по методу Понсети более 10 лет.

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Врач Поликарпов рекомендовал прорабатывать с психологом постоянную тревогу
29 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что для избавления от постоянной тревоги важно изменить отношение к ситуации, что можно сделать с помощью квалифицированного психолога.
Он отметил, что чувство, когда тело постоянно напряжено и невозможно расслабиться, нельзя игнорировать.

В случае, если тревогу не удаётся унять самостоятельно, лучше обратится за помощью к специалисту, считает Поликарпов.

«Если человеку сложно изменить отношение к ситуации и перестать воспринимать как стрессовую, то стоит проработать этот вопрос с психологом», — добавил в беседе с Газета.ру врач.

По его словам, кроме работы со специалистом, врач отметил пользу йоги и проработки стрессоустойчивости.

Ранее в беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.

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#здоровье
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В подмосковном госпитале для ветеранов войн запустили современный рентген-аппарат
29 марта 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном госпитале для ветеранов войн заработал новый рентген-аппарат. Его установили в главном корпусе рентгеновского отделения вместо старой аналоговой техники, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«У новых аппаратов – высокое качество изображения и низкая лучевая нагрузка. Современная цифровая обработка позволяет получать качественные изображения в короткие сроки. Кроме того, удобно хранить снимки в цифровом формате. А их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро и точно поставить диагноз, подобрать тактику лечения», – рассказала заведующая отделением Екатерина Мурзина.
В ведомстве напомнили, что подмосковный госпиталь для ветеранов войн расположен в посёлке Жилино городского округ Солнечногорск.

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#минздрав мо
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Врач Начинкин заявил об опасности не посещать окулиста
29 марта 2024, 18:58

Фото: iStock/Inside Creative House

Врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.
Специалист отметил, что ходить к врачу для проверки надо даже при отсутствии жалоб.

«Одной из основных проблем людей в возрасте после 40 лет является глаукома. Она начинается и протекает бессимптомно, но при длительном неконтролируемом течении приводит к необратимому снижению зрения, вплоть до полной слепоты. Необходимо как минимум один раз в год проходить осмотр у окулиста, даже при отсутствии жалоб на зрение», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Он добавил, что людям старше 60 лет также надо тщательнее контролировать здоровье глаз.

Ранее специалисты заявили, что весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний.

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#врачи
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#глаза
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Врач назвала последствия ежедневного употребления колбасы
Диетолог Денисова рассказала, чем опасно ежедневное употребление колбасы
29 марта 2024, 18:09

Фото: istock / YuraWhite

Врач-диетолог Наталья Денисова в материале для «АиФ» рассказала, чем опасно регулярное употребление колбасных изделий.
Специалист пояснила, что колбаса содержит множество жиров, соли и вредных добавок по сравнению с обычным мясом. Употребление колбасы на постоянной основе может провоцировать развитие болезней почек, увеличивать риск развития онкологии, повышать давление, а также вызвать набор лишнего веса. Кроме того, из-за колбасы может возникать вздутие в животе, отеки и мешки под глазами.

Денисова отметила, что не обязательно полностью отказываться от колбасы. Она подчеркнула, что стоит ограничивать количество и частоту употребления колбасных изделий. Несколько кусочков этого продукта в редких случаях не нанесут вред здоровью, отметила врач.

Ранее эндокринолог рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковный нарколог Холдин назвал первые признаки алкогольной зависимости
29 марта 2024, 17:14

Фото: Istockphoto / Zbynek Pospisil

Некоторые люди регулярно позволяют себе бокал вина или стакан пива, при этом отрицая алкогольную зависимость. Как распознать признаки её начальной стадии и принять меры, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас – зависимость от спиртного. Другие признаки – потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», – перечислил Холдин, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
При обнаружении этих признаков у себя или близких важно сразу обратиться за помощью, так как ранняя диагностика поможет быстрее справиться с зависимостью, отметил нарколог. В министерстве добавили, что Московский областной клинический наркологический диспансер готов предоставить помощь в любом из своих филиалов.

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#алкоголь
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