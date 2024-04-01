Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли пожилого мужчину с распадающейся опухолью кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в медучреждение 60-летнего пациента с жалобами на режущую боль в животе и слабость. После обследования у него диагностировали опухоль ободочной кишки, которая привела к прорыву брюшной стенки и гнойно-воспалительному процессу. Врачи провели экстренную операцию по спасению жизни мужчины.
Обследование на онкомаркеры показало отсутствие метастазов в другие органы. Через некоторое время пациент вновь поступил в больницу для проведения завершающего этапа операции. Мужчине восстановили естественный кишечный ход.
После длительного лечения удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить её качество. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
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«Мы удалили опухоль, часть передней брюшной стенки, желудок и ободочную кишку. Восстанавливать кишку пациенту не стали. Ему установили колостому – искусственный кишечный ход. Пациенту назначили химиотерапию и строгую диету», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
После длительного лечения удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить её качество. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская