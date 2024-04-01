Нутрициолог Ибрагимов заявил об опасности яблок для аллергиков

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Нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов заявил о том, что яблоки нельзя есть людям, у которых аллергия на них, а также фруктозу, пектин или полифенолы.
Кроме того, специалист предупредил о том, что фрукт может вызвать кроме аллергии зубной кариес, газы и вздутие живота.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
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«Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отёка, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Она может быть связана с аллергией на березовую пыльцу. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.
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Мелисса Тимофеева