Коуч Волоцкая: Вернуть жизненную энергию можно с помощью медитаций и массажа

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Коуч состояний и эффективных решений для достижения жизненных и бизнес-целей Елена Волоцкая заявила, что при отсутствии сил на физическом уровне следует расслабиться и попробовать вернуть себе энергию с помощью таких практик, как медитация, массаж и разговоры по душам с близкими или специалистами.
Если же человек устал на психическом уровне и ощущает страх и апатию, то здесь могут помочь новые виды деятельности и увлечения.
При нежелании взаимодействовать с миром специалист рекомендовала ставить цели и добиваться их.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
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При нежелании взаимодействовать с миром специалист рекомендовала ставить цели и добиваться их.
«Также предлагаю практику-игру, которая настроит вас на эффективный день. Если по вечерам мучают завтрашние задачи, создайте список из важных и самых незначительных дел, и каждый пункт вычеркивайте по его выполнению. Так вы дадите себе любовь, вычеркнутых дел будет больше, а «галочки» приятно простимулируют вашу энергию и вдохновят», — добавила в беседе с RuNews24.ru Волоцкая.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
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Мелисса Тимофеева