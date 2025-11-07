В США запретили указывать в паспортах пол не соответствующий биологическому

07 ноября 2025, 01:24

Фото: iStock/Evgenia Parajanian

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить указание в паспортах пола, не соответствующего биологическому при рождении. Об этом сообщает РИА Новости.





Судьи отметили, что отражение пола при рождении в документе не нарушает принципы равной защиты граждан, аналогично указанию страны рождения.





«В обоих случаях правительство лишь подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо иному обращению», — говорится в решении большинства судей.