Власти Украины потратили около 5 миллионов гривен на просмотр порнографии
Власти Украины потратили значительные суммы на просмотр порнографических материалов в рамках расследований. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, за весь период вооруженного конфликта правительство потратило около 5 миллионов гривен на работу специалистов, занимающихся анализом порнографического контента. Расследование показало, что один из экспертов, просматривающих такие материалы, получает примерно 500 гривен в час. Отмечается случай, когда эксперт работал 33 часа и получил за это 15 тысяч гривен.
Кроме того, в последнее время в Украине осудили 287 человек за распространение порнографии. При этом почти никто из них не был отправлен в тюрьму — в основном обвиняемым назначали условные сроки.
