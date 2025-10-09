Мошенники придумали схему обмана пенсионеров со сдачей анализов
Телефонные мошенники придумаю новую схему, нацеленную на пенсионеров. Аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом переоформления медицинских документов выманивают личную информацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Злоумышленники просят пенсионеров назвать персональные данные якобы для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов. Когда жертва дала ответ, ей поступает звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Собеседник «обвиняет» пенсионера в финансировании запрещенных организаций.
Обещая помочь с бедой, мошенники уговаривают пожилых людей перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Известен случай, когда 89-летняя пенсионерка стала жертвой этой схемы и лишилась 80 тысяч рублей. Правоохранительные органы рекомендуют гражданам быть бдительными и никогда не сообщать личную информацию незнакомцам по телефону.