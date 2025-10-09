Мошенники придумали схему обмана пенсионеров со сдачей анализов

09 октября 2025, 05:55

В МВД предупредили пенсионеров о схеме обмана мошенников со сдачей анализов

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Телефонные мошенники придумаю новую схему, нацеленную на пенсионеров. Аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом переоформления медицинских документов выманивают личную информацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.





Злоумышленники просят пенсионеров назвать персональные данные якобы для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов. Когда жертва дала ответ, ей поступает звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Собеседник «обвиняет» пенсионера в финансировании запрещенных организаций.



