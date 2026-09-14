Сексолог назвал позиции, способные усилить женские ощущения

14 сентября 2026, 07:18

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Дмитрий Гухман рассказал о трех сексуальных позициях, способных помочь женщинам достичь особенно интенсивного оргазма. Рекомендациями специалист поделился в социальных сетях.