Сексолог назвал позиции, способные усилить женские ощущения
Сексолог Дмитрий Гухман рассказал о трех сексуальных позициях, способных помочь женщинам достичь особенно интенсивного оргазма. Рекомендациями специалист поделился в социальных сетях.
Первым вариантом Гухман назвал позу «женщина сверху». В таком положении партнерша контролирует скорость, глубину и траекторию движений. Она может менять наклон корпуса и выбирать ритм, ориентируясь на собственные ощущения.
Еще один подходящий вариант — близость на боку. Эта позиция не требует значительных физических усилий и помогает снять лишнее напряжение. Партнерам легче подобрать удобный угол, замедлить движения или добавить стимуляцию.
Третью рекомендацию сексолог связал с положением лицом к лицу. Он посоветовал сочетать проникновение с внешней стимуляцией клитора. По словам Гухмана, многим женщинам для оргазма недостаточно одного проникновения, поэтому важно открыто говорить с партнером о комфортных действиях и темпе.
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