Раскрыты плюсы и минусы удаленки
Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко предупредила, что дистанционный формат способен усложнить вовлечение специалистов в новые рабочие инициативы. Риск возрастает, если внутри компании нет понятной системы коммуникаций.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что работа из дома дает больше свободы в планировании дня и избавляет от ежедневных поездок. Это помогает сократить траты на транспорт и питание, однако само по себе нахождение дома не гарантирует высокую эффективность.
По словам Шульженко, часть сотрудников лучше концентрируется вне офиса, а кому-то привычнее поддерживать темп рядом с коллегами. При нехватке личных контактов человек рискует позже получать важные новости, реже обмениваться идеями с командой и не замечать возможности присоединиться к новым задачам.
Эксперт подчеркнула, что работодателю стоит оценивать труд по прозрачным показателям, а не по времени присутствия в офисе. Для удаленных сотрудников важно заранее определить график, каналы связи и часы, свободные от рабочих сообщений. Компании следует предусмотреть подходящее рабочее место и технику в рамках условий трудового договора.
Читайте также: