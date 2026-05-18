Москва стала лидером по числу победителей школьных олимпидад
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Москва стала лидером среди регионов России по числу победителей и призеров финала всероссийской олимпиады школьников. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, столица показала лучший результат — 1 972 победителя. На втором месте находится Московская область, где таких школьников 578. Третьим стал Санкт-Петербург с показателем 344 человека. В число лидеров вошла и Республика Татарстан: там призерами стали 269 человек.
Сергей Кравцов добавил, что география этого интеллектуального состязания с каждым годом расширяется. В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года.
