Тренера Татьяну Тарасову повторно госпитализировали после выписки
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице. Её госпитализировали из‑за ухудшения самочувствия вскоре после предыдущей выписки, сообщил источник агентства РИА Новости.
По словам собеседника издания, состояние Татьяны Анатольевны ухудшилось в начале недели, после чего её пришлось снова поместить в стационар. Сейчас её самочувствие оценивают как стабильное, однако о выписке пока говорить рано.
Напомним, что в первых числах сентября Тарасова проходила плановую госпитализацию. Ранее, в апреле, 79‑летняя тренер попадала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пояснили, что причиной стала тяжёлая простуда. Татьяну Анатольевну выписали из больницы 20 апреля.
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