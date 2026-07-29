Дмитрий Губерниев высказался о тренерских перспективах Алины Загитовой
Губерниев заявил, что одних спортивных титулов недостаточно для работы с детьми
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обсуждение возможной тренерской карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По его мнению, выдающиеся спортивные достижения сами по себе не являются достаточным основанием для работы с юными спортсменами. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Губерниев отметил, что надеется на наличие у фигуристки профильного образования, поскольку работа тренера требует не только практического опыта, но и серьезной теоретической подготовки.
«Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе ее дипломов. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему-то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии», — заявил журналист.Поводом для обсуждения стали недавние слова итальянского фигуриста и хореографа Ивана Ригини, который ранее усомнился в тренерских способностях Алины Загитовой.
Напомним, олимпийская чемпионка приостановила спортивную карьеру в 2019 году. С тех пор она участвует в ледовых шоу, работает телеведущей и реализует собственные проекты, однако официально о начале полноценной тренерской деятельности не объявляла.