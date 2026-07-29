Дмитрий Губерниев высказался о тренерских перспективах Алины Загитовой

29 июля 2026, 22:49

Губерниев заявил, что одних спортивных титулов недостаточно для работы с детьми

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram* / @guberniev_dmitry)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обсуждение возможной тренерской карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По его мнению, выдающиеся спортивные достижения сами по себе не являются достаточным основанием для работы с юными спортсменами. Об этом сообщает «Матч ТВ».





Губерниев отметил, что надеется на наличие у фигуристки профильного образования, поскольку работа тренера требует не только практического опыта, но и серьезной теоретической подготовки.



