Сексолог раскрыла главные причины нежелания мужчин заниматься сексом

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Желание мужчин постоянно заниматься сексом — заблуждение. Главные причины отказа от интимной близости назвала сексолог Трейси Кокс в материале для Daily Mail.
Как утверждает Кокс, многие женщины могут подозревать мужей в измене, если секс становится редкостью. Но, по словам эксперта, этому есть и другие объяснения. В первую очередь Кокс назвала проблемы с потенцией, о которых мужчина не желает рассказывать.
Она также обратила внимание, что многие лучше выберут отказаться от секса, чем снова попасть в подобную ситуацию.
Еще одной причиной может стать неприятие изменений тела в силу возраста. Кокс указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.
Также мужчины могут отказаться от секса из-за низкого либидо от природы. Кокс уточнила, что такую особенность можно не заметить, поскольку при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Но стоит только наступить периоду воздержания, к примеру, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.
Помимо этого, отсутствие желания можно объяснить психологическими факторами. В частности, на это сильно влияют стресс, тревога, а также детские травмы. По словам специалистки, мужчина может подсознательно избегать интима, если вырос в семье, где отец изменял матери или избивал ее.
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«К несчастью для мужчин, на эрекцию влияет довольно много вещей. Диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, избыточный вес, низкий уровень тестостерона, нездоровый образ жизни, стресс и тревога. Когда эрекция не возникает первый раз, это отрезвляет. Если это повторяется вновь, большинство мужчин считают, что настал худший момент в жизни», — пояснила сексолог.
Она также обратила внимание, что многие лучше выберут отказаться от секса, чем снова попасть в подобную ситуацию.
Еще одной причиной может стать неприятие изменений тела в силу возраста. Кокс указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.
Также мужчины могут отказаться от секса из-за низкого либидо от природы. Кокс уточнила, что такую особенность можно не заметить, поскольку при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Но стоит только наступить периоду воздержания, к примеру, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.
Помимо этого, отсутствие желания можно объяснить психологическими факторами. В частности, на это сильно влияют стресс, тревога, а также детские травмы. По словам специалистки, мужчина может подсознательно избегать интима, если вырос в семье, где отец изменял матери или избивал ее.
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Алина Юрчак