Сексолог раскрыла, влияет ли оральный секс на развитие рака горла

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Британские ученые сообщили, что оральный секс является одним из факторов риска развития рака горла, как и курение, лишний вес и наследственность. Отмечается, что раньше так называемая карцинома гортани относилась к редким заболеваниям, но сейчас замечается сильной рост.
Среди факторов риска рака горла специалисты выделяют вирус папилломы человека (ВПЧ), которым можно заразиться во время секса, в том числе орального. Отмечается, что этот вирус и может вызвать рак горла.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» высказала свое мнение по поводу утверждения британских ученых.
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Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» высказала свое мнение по поводу утверждения британских ученых.
«Лично я считаю, что это чушнейшая чушь. Опасность орального секса в обычных ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Наши стандартные врачи знают, от чего можно заболеть. Шансы невелики, но они есть: это сифилис, который передается на миндалины, ВИЧ/СПИД, генитальный герпес и другие», — сообщила эксперт.
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Анастасия Бондарева