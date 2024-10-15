Хирург Старцева раскрыла факторы развития рака молочной железы

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Пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Олеся Старцева заявила, что факторами развития рака молочной железы являются конкретные гены, а также внешние негативные воздействия на организм.
«Одним из важных научных достижений в области изучения причин и разработки эффективного лечения рака молочной железы является связь его развития и генетики человека. Выявлены конкретные гены, связанные с возникновением рака молочной железы. Среди других факторов выделяют внешние воздействия на организм, которые могут вызвать поломку генов и запуск онкопроцесса, — радиация, профессиональные вредности, курение и, конечно, стресс», — пояснила в беседе с «Известиями» Старцева.Она отметила, что для профилактики заболевания ничего сверхъестественного делать не надо, стоит лишь стараться вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить медицинские обследования.
То же посоветовала и петербургская журналистка Жанна Скворцова, которая сама толкнулась с заболеванием.
«Надо проверяться. Всем не хочется тратить время, но потом это займёт еще больше времени. Лучше узнать вовремя и вылечиться. Если что-то не так, не надо лезть в Интернет, надо просто сходить к врачу. Сейчас действительно медицина шагнула вперед. Выявляемость онкозаболеваний очень растет. Не надо мучить себя и спрашивать: «За что мне это?» Надо остановиться и спросить: «Для чего?» И ты найдешь ответ», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Жанна.
Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявила, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.
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