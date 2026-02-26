«Погода шепчет — налей и выпей»: Зима увеличивает риски обострения психических заболеваний

26 февраля 2026, 17:35

Психиатр Казанцев: Зимой увеличиваются риски обострения психозов и шизофрении

Фото: iStock/FotoDuets

Затяжная зима с обильными снегопадами и отсутствием солнца может увеличить риски обострения психозов, шизофрении и других тревожных и депрессивных расстройств у россиян. Об этом предупредил врач-психиатр Алексей Казанцев.





По его словам, в зимнее время больше всего страдают люди, у которых уже есть психические заболевания. Так, могут обостряться панические атаки из-за переживаний по поводу большого количества снега, который создает немало различных проблем.





«Когда погода пасмурная, нет солнышка, зелёной травки и ярких красок — настроение оставляет желать лучшего. А когда выходишь на улицу, а там либо снежная каша, либо метель в глаза, это оптимизма не добавляет», — отметил Казанцев в беседе с Life.ru.