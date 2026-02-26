«Погода шепчет — налей и выпей»: Зима увеличивает риски обострения психических заболеваний
Психиатр Казанцев: Зимой увеличиваются риски обострения психозов и шизофрении
Затяжная зима с обильными снегопадами и отсутствием солнца может увеличить риски обострения психозов, шизофрении и других тревожных и депрессивных расстройств у россиян. Об этом предупредил врач-психиатр Алексей Казанцев.
По его словам, в зимнее время больше всего страдают люди, у которых уже есть психические заболевания. Так, могут обостряться панические атаки из-за переживаний по поводу большого количества снега, который создает немало различных проблем.
«Когда погода пасмурная, нет солнышка, зелёной травки и ярких красок — настроение оставляет желать лучшего. А когда выходишь на улицу, а там либо снежная каша, либо метель в глаза, это оптимизма не добавляет», — отметил Казанцев в беседе с Life.ru.
Он добавил, что в зимние ненастные дни обостряются и различные зависимости — не зря в народе говорят: «Погода шепчет — налей и выпей».
Яркий свет помогает бороться с затяжной зимней хандрой, подчеркнул врач. Поэтому, по его словам, в северных регионах дома часто красят в яркие цвета, чтобы люди не впадали в уныние.