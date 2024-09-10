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Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде

Сексолог Оттен: секс-медитация — новый эротический тренд
10 сентября 2024, 04:25
Фото: istock/Giulio Fornasar

Фото: istock/Giulio Fornasar

Сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.
По словам эксперта, секс-медитацией можно заниматься как в одиночку, так и в паре, при этом основное внимание уделяется эротическим переживаниям, близости и наслаждению. Неотъемлемыми элементами этой практики являются расслабление тела и разума в сочетании с дыхательными упражнениями. Об этом сообщает ​Лента.ru.

Оттен также отметила, что секс-медитация может включать прикосновения к телу, однако возможен и вариант без физического контакта, при котором используются визуализация или воображение эротических сцен.



Специалистка подчеркивает, что эта практика способствует повышению уверенности в себе, укреплению связи с партнёром и уменьшению стресса. Секс-медитация, по её мнению, обогащает чувственные ощущения и делает интимную жизнь более насыщенной и приятной.

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#секс
#отношения
В России хотят сделать «музыкальные» дороги
«Ъ»: «Автодор» планирует внедрить музыкальную разметку на дорогах
10 сентября 2024, 05:10

Фото: istock/Prapat Aowsakorn

Государственная компания «Автодор» намерена внедрить на трассах так называемую музыкальную разметку. Об этом сообщил председатель правления Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».
Петушенко пояснил, что шумовые полосы, которые уже используются на дорогах для предупреждения водителей о смещении к обочине, могут быть адаптированы для создания музыкальных звуков при проезде автомобиля. Специалисты компании разработали программное обеспечение, которое позволит точно рассчитать параметры разметки для воспроизведения мелодии. Первые испытания планируются на участке трассы М-11 в этом году.

Музыкальная разметка уже используется в таких странах, как Япония, Голландия и Венгрия.

В дополнение к этому «Автодор» продолжает экспериментировать с различными типами дорожных разметок, такими как шевроны, которые помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию на трассах.

Ранее стало известно, что в силу вступают единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.

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#правила
#машины
#автодор
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Анна Пророчица 10 сентября: почему в этот день надо держаться подальше от леса и признаний в любви
10 сентября в народном календаре отмечается день Анны и Саввы Скирдников
10 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / PavloBaliukh

10 сентября в народном календаре отмечается день Анны Пророчицы и Саввы Скирдник. Они были известны как скирдники, поскольку в это время крестьяне завершали сбор последнего урожая и укладывали его в скирды, кладки и одонья.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на 10 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.

Анна Пророчица и Савва Скирдник — история


Анна Пророчица в народной традиции ассоциируется с предсказаниями, мудростью и защитой урожая. Люди верили, что в этот день можно было заглянуть в будущее, и часто проводили различные обряды для привлечения благополучия и удачи.

Савва Скирдник символизировал труд крестьян, который был особенно важен в этот период. Его имя связано с окончанием сельскохозяйственных работ и надеждой на хороший урожай.

С этого времени начинались ярмарки, а в лес старались не ходить, чтобы не потеряться. Если возникала необходимость, то следовало оставить пирожок на пеньке в качестве подношения лешему.

Чтобы торговля была прибыльной, торговцы собирали в поле колоски. Крестьяне в это время вешали верхнюю одежду в доме, чтобы успешно закончить свои дела в поле и на огороде.

Фото: istock / Aleksander

Традиции


Традиции, связанные с этим днем, могут включать молитвы о семье и детях, а также посещение церкви. В некоторых регионах проводятся народные обряды, связанные с урожаем и благополучием в доме.

Что можно делать 10 сентября 2024


В этот день люди собирались, чтобы устроить пиршества, а также поблагодарить за урожай. Кроме этого, проводились обряды, которые были направлены на защиту будущего урожая и благополучие в семье.

Помимо этого, было принято готовить пироги и варенье из калины, которыми женщины угощали соседей. Считалось, что добрые дела, которые были совершены в этот день, будут вознаграждены сторицей.

Фото: istock / Nik_Merkulov

Ранним утром девушки шли к водоему, чтобы умыться холодной водой. Они верили, что этот ритуал поможет сохранить им красоту.

Что нельзя делать 10 сентября 2024


— Не рекомендуется ходить в лес, особенно в одиночку, так как леший может сбить путника с пути и завести его в непроходимое болото. Это может привести к тому, что человек заблудится или столкнется с дикими животными;

— Нельзя делиться с малознакомыми людьми тайнами и рассказывать им личную информацию;

— Нельзя признаваться в любви и свататься. Такой союз не приведет ни к чему хорошему.

— Встречаться сегодня с родителями невесты — к неприятностям;

— Женщинам лучше посвятить день отдыху и приятным делам;

— Не расходуйте последние средства — это может привести к финансовым трудностям;

— Если зятю дорогу перешла теща, он должен отказаться от дел, которые планировал на сегодня.

Фото: istock / Bogdan Kurylo

Приметы о погоде


1. Если закат красный, ждите ненастья;

2. Когда много орехов, а грибов нет — зима окажется суровой и снежной;

3. Дождь с грозой предвещает теплую осень;

4. Если листья березы пожелтели, значит, в лесу будет много опят;

5. Много рябины – к дождливой осени;

6. Если с березы и осины опали все листья, это сулит урожайный год;

7. Южный ветер приносит легкий и беззаботный конец года.

Фото: istock / Olga Seifutdinova

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Apple представила новый iPhone 16
09 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/PhillDanze

Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция велась на сайте корпорации.
В этом году поколение традиционно состоит из четырёх моделей. Смартфоны изготовлены из алюминия и титана.

Базовый iPhone 16 и Plus поступят в продажу в пяти цветах – чёрный, белый, розовый, сиреневый и мятный, а титановые Pro представлены в четырёх оттенках – черный, так называемый desert titanium, и два оттенка серого.

В новой версии смартфонов появилась возможность искать информацию о местах, просто делая фотографии. А также автоматически заносить в календарь расписание событий, которые были засняты на уличной рекламе.

Кроме того, последние модели оснащены собственным искусственным интеллектом Apple Intelligence.

Цены на новые iPhone начинаются от 799 долларов (73 508 рублей) за базовую модель и доходят до 1 199 долларов (110 308 рублей) за модель Pro.

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#apple
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#цены
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В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
09 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/wastesoul

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что средняя цена новостроек в Москве выросла в августе на 4, 5% в сравнении с предыдущим месяцем и достигла 505,7 тыс. рублей за кв. м.
«Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идёт небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. Формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты, которые нельзя быстро и выгодно продать», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.

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Сумасшествие и взгляд в бездну: пугающее творчество первого русского экспрессиониста Андреева
В России отмечают 153 годовщину со дня рождения писателя Леонида Андреева
09 сентября 2024, 20:03

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Ровно 153 года назад, в 1871 году, родился великий русский писатель Леонид Андреев. Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен, ведь он представляет собой сочетание различных литературных направлений. Порой в его творчестве фигурировали такие сцены, страшнее которых было трудно найти во всей литературе Серебряного века.
В эфире «Радио 1» мы обсудили его фигуру с кандидатом филологических наук, руководителем кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И. Долгих, лауреатом конкурса «Учитель года» 2023 года, Андреем Журбиным.

Биография Леонида Андреева

Фото: iStock/Alexeg84

Леонид Андреев — уникальный писатель, принадлежит удивительному поколению русской литературы, во время которого в течение трех лет родились такие писатели, как Максим Горький, Иван Бунин, Куприн.
«Он родился в 1871 году, практически ровесник Ленина. Родился, как сейчас бы сказали, в финской семье. Занимался живописью, фотографией. Нам, конечно, он известен в первую очередь как писатель», — рассказал Андрей Журбин.
На рубеже веков Максим Горький заметил пасхальный рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», который был, пожалуй, одним из самых светлых в его творчестве. И именно Горький ввел Андреева в литературную среду.
«Интересно то, что в обществе интерес к Максиму Горькому был просто небывалый. Ни один писатель, даже Пушкин, Толстой, такой популярностью, как Горький, не пользовались в то время в России. Так вот, когда интерес к Горькому начал спадать, появляется Андреев. Он всех заинтересовал», — продолжил Журбин.
Леонид Андреев заметно отличался от того же Максима Горького как писатель. О русском экспрессионисте порой говорили, что он своего рода лентяй, раз может писать только в состоянии вдохновения. Однако, как отметил Журбин, Андреев хоть и не был ремесленником, но за свои 48 лет успел написать целых 23 тома.
«Леонид Андреев умер практически сразу после революции в 1919 году. То есть он не смог жить без своей России. Вот такая трагическая судьба уникального писателя», — поделился эксперт.

Почему стоит читать Андреева?

Фото: iStock/charafeddine

Для Леонида Андреева, объясняет Журбин, в своих произведениях важно заглянуть в бездну. Как говорил Пушкин: «Есть упоение у бездны на краю». Андреев же ценен тем, что он в творчестве переживает то, что обычный человек боится пережить.
«Ну, например, смерть, сумасшествие, предательство или утрату веры. Ну, если говорить о предшественниках. Вот близок ему, пожалуй, Гаршин будет. У Андреева был, образно если выражаться, притупленный инстинкт самосохранения. Он пропускал все через себя. Вот как актеры бывают, которые абстрагируются от роли, а бывают те, которые вживается в роль своего персонажа», — пояснил кандидат.
Журбин подытожил, что Леонид Андреев особенно ценен для читателя тем, что брал на себя эмоциональную нагрузку тяжелых жизненных ситуаций, переживал ее, а после делился в рассказах, повестях и романах.

Влияние первого русского экспрессиониста

Фото: iStock/Jose Miguel Sanchez

«Так получилось, что мы больше знаем современников Леонида Андреева. Он остался несколько в тени, он сложен. То есть его творчество требует неоднозначных подходов, трактовок. Но его запомнили все», — заметил гость.
Андрей Журбин отметил, что вся мировая литература — это мировой океан, где между собой связано все — от колодца во дворе до ледников Кавказских гор. И творчество Леонида Андреева — неотъемлемая часть этого океана.
«Разумеется, творчество Леонида Андреева вписано вот в этот процесс. Если мы возьмем его повесть «Иуда Искариот» — это повесть о таком неприятном персонаже, как мы и привыкли воспринимать Иуду, то есть размышление о предательстве. Но дело в том, что потом появится «Мастер и Маргарита», и буквально через несколько лет, уже на другом конце Земли, аргентинский писатель Хорхе Борхес напишет свой текст «Три версии предательства Иуды». Вот она, связка», — добавил филолог.
Творчество Андреева пересекается и с другими произведениями. Рассказ «Красный смех», как аллюзия на Русско-японскую войну, позже своеобразно откликается в работах Ремарка и Булгакова.
«Произведения о войне Леонида Андреева были написаны еще до Ремарка, до «Красной короны» Булгакова. Рассказ по событиям Русско-японской войны», — отметил Журбин.
Параллели можно провести между экспрессионизмом Андреева и экзистенциализмом. «Рассказ о семи повешенных» во многом перекликается с «Посторонним» Камю и «Стеной» Сартра.
«В целом это единый процесс. А если мы сюда припишем, допустим, «Крик» Мунка? Ведь нарисовать так может, наверное, школьник-старшеклассник. Но это так написано, что один раз ты увидел этот «Крик», и на всю жизнь он у тебя перед глазами остается. Или Леонида Андреева, если ты прочитал, то у тебя вот этот опыт уже появляется чувственный, который навсегда останется. Поэтому, безусловно, Леонид Андреев вписан в мировой процесс, и его уже оттуда не выгонишь. Он там навсегда», — резюмировал Журбин.

Сверхпсихологизм Андреева

Фото: iStock/morgan23

Говоря о творчестве первого русского экспрессиониста нельзя не отметить сверхпсихологизм его произведений. Уже не раз упомянутый «Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», «Иуда Искариот», «Он», «Ложь». Многие могут сказать, что порой эти труды граничат с некоторым сумасшествием, и отпугивают читателя. Его произведения читать безумно интересно, но тяжело эмоционально.
«Здесь опять же, как смотреть на сумасшествие? Вот Пушкин говорил: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума». А в ХХ веке все меняется. Сумасшествие — это уже не просто тема, а источник вдохновения. То, что обращено к подсознанию. <…> В сумасшествие Леонид Андреев погружается очень глубоко, ныряет на такие глубины, где тяжело, но где всегда интересно, где есть что-то непонятное и неопознанное. Это, безусловно, важная составляющая», — объяснил эксперт.

С чего начать знакомство с творчеством Андреева?

Фото: iStock/fotyma

Леонид Андреев написал за свою небольшую жизнь десятки рассказов. Однако с каких можно начать знакомство с его творчеством? Андрей Журбин перечислил сразу несколько таких произведений:
  • «Бергамот и Гараська»;
  • «Большой шлем»;
  • «Рассказ о семи повешенных»;
  • «Петька на даче»;
  • «Кусака».
О великом русском писателе и драматурге Леониде Андрееве для «Радио 1» рассказал кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И Долгих Андрей Алексеевич Журбин.

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В Петербурге благоустроили территорию храма Успения Пресвятой Богородицы
09 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/uzhursky

В Санкт-Петербурге на территории храма Успения Пресвятой Богородицы посадили кусты сирени.
Отмечается, что теперь у Храма появились такие сорта растения, как «Жди меня», «Гвардейская», «Великая Победа». Акцию посадки сирени приурочили ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

«Ещё весной мы посадили «Красавицу Москву», которую создал селекционер Леонид Колесников. Он прошёл всю войну, а после её окончания восстанавливал мирную жизнь, создавая сорта, посвящённые героям и событиям войны. Из уважения к этому человеку мы решили разбить этот сад и посадить сирень, которая так и называется – «Память о Колесникове», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» одна из участниц акции Наталья Сафронова.

А завтра, 10 сентября, верующие будут вспоминать о двух святых — Анне Пророчице и Савве Крыпецком. По традициям праздника, в этот день было запрещено работать женщинам на огороде, а также нельзя было делится своими планами и мечтами. Как пишет Общественная Служба Новостей, не рекомендуется ни с кем вступать в перебранки, стычки, ссоры и вспоминать старые обиды.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители.

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#церковь
#храм
#религия
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Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
09 сентября 2024, 19:22

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х в понедельник.
Она поделилась тем, что испытывает облегчение после завершения лечения от онкологического заболевания.

Также принцесса Уэльская подчеркнула, что будет делать всё возможное для того, чтобы болезнь не вернулась. И добавила, что несмотря на завершение курса лечения ей предстоит пройти длительный путь к полному восстановлению.

Миддлтон заявила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе. Также она будет брать на себя большое число общественных обязанностей в ближайшее время.

Принцесса поблагодарила всех, кто оказывал её поддержку, а также выразила её тем, кто сейчас борется с онкологией.

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#великобритания
#рак
#лечение
#болезнь
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Москвичам рассказали, сколько продлится метеорологическое лето
Синоптик Леус: Лето в Москве продлится до конца второй декады сентября
09 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.
«Метеорологическое лето с большой вероятностью продлится до конца второй декады сентября, и продолжительность метеолета 2024 года может составить 126-128 дней. С такими показателями оно может занять 3-4 место в списке самых продолжительных и 2-3 место в списке самых поздно закончившихся», — прояснил в беседе с «Москвой 24» Леус.

А вот нат Кузбассе на этой неделе ожидается минусовая температура воздуха. Как пишет «Сiбдепо», 11 сентября, в среду, ночью температура воздуха опустится до -2°C, однако уже днём потеплеет до 16°C. Также синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что на этой неделе в регионе ожидаются дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.

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#дожди
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Около 60% украинцев утратили веру в улучшение жизни
Active Group: около 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь
09 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Около 60% граждан Украины не верят в то, что недавние перестановки в правительстве страны улучшат их жизнь. Таковы результаты опроса, проведённого украинской компанией Active Group.
Из опроса следует, что 58,8% украинцев убеждены, что качество управления страной после перестановок в правительстве не изменится, 4,1% убеждены, что ситуация только ухудшится, а 5,8% уверены в том, она станет значительно хуже.

В улучшение жизни при новых членах правительства верят 13,5% опрошенных. Ещё 17,8% затруднились дать ответ.

Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате 7 сентября. В нём принимали участие граждане 18 лет, которые заполняли анкеты с вопросами. В общей сложности в опросе приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.

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