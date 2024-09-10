Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде

Фото: istock/Giulio Fornasar
Сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.
По словам эксперта, секс-медитацией можно заниматься как в одиночку, так и в паре, при этом основное внимание уделяется эротическим переживаниям, близости и наслаждению. Неотъемлемыми элементами этой практики являются расслабление тела и разума в сочетании с дыхательными упражнениями. Об этом сообщает Лента.ru.
Оттен также отметила, что секс-медитация может включать прикосновения к телу, однако возможен и вариант без физического контакта, при котором используются визуализация или воображение эротических сцен.
Специалистка подчеркивает, что эта практика способствует повышению уверенности в себе, укреплению связи с партнёром и уменьшению стресса. Секс-медитация, по её мнению, обогащает чувственные ощущения и делает интимную жизнь более насыщенной и приятной.
Читайте также:
«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале
В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
Оттен также отметила, что секс-медитация может включать прикосновения к телу, однако возможен и вариант без физического контакта, при котором используются визуализация или воображение эротических сцен.
Специалистка подчеркивает, что эта практика способствует повышению уверенности в себе, укреплению связи с партнёром и уменьшению стресса. Секс-медитация, по её мнению, обогащает чувственные ощущения и делает интимную жизнь более насыщенной и приятной.
Читайте также:
«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале
В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
Елена Перлова