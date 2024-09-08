Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли

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Пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
Жительница Москвы отдыхала с подружкой, а когда они приехали домой к последней, то на балконе жертву ждал бывший молодой человек. Таким образом он решил убедить ее наладить отношения.
Когда потерпевшая отказала, то лишилась двух телефонов и была избита.
Ранее сообщалось, что москвич ударил школьника по голове бутылкой, когда подумал, что тот пристает к его девушке.
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Когда потерпевшая отказала, то лишилась двух телефонов и была избита.
Ранее сообщалось, что москвич ударил школьника по голове бутылкой, когда подумал, что тот пристает к его девушке.
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Никита Кротов